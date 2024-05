Michel Teló abre sobre situação que viveu com a família no RS: "Agonia"

Por meio das redes sociais, Michel Teló refletiu sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e compartilhou situação vivida por familiares na última semana

Nesta sexta-feira, 10, o cantor Michel Teló usou as redes sociais para refletir sobre a situação do Rio Grande do Sul após as fortes enchentes. De Medianeira, no Paraná, ele relatou sobre os familiares que estão no estado.

Por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Teló contou como eles estão lidando com a situação no momento. "Um pouco da nossa agonia, nossa luta desses dias por aqui", legendou.

"Minha família é do Vale do Taquari (...) Tá realmente muito difícil para a [minha] família. Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questão de minutos. Minha prima entrou em contato agora, depois de dez dias", compartilhou o músico sobre a vivência dos familiares.

E continuou: "Eles estavam ilhados no Vale do Taquari, na região ali de Encantado, doutor Ricardo, Mussum. Recebendo comidas por helicóptero porque, até então, não chegava nada. O acesso tá dificílimo".

Na sequência, ele contou sobre o que está fazendo para ajudar o sul do país. "A gente ta vivendo isso aqui e estamos tentando ajudar de todas as maneiras, enviando mantimentos, carretas de água, de alimento, de medicamentos, roupas. Hoje tenho show em Paulo Lopes, em Santa Catarina, e quero convidar todos pra trazer suas doações", solicitou.

"O cachê desse meu show em Paulo Lopes, eu já doei na semana passada e vamos continuar doando. O que você puder fazer, se você tiver um casaco na sua casa, por favor, pega ele e embala, coloca o tamanho e especifica o tipo de roupa e envia pra doação. Vamos ajudar, os gaúchos estão precisando muito", finalizou o marido de Thaís Fersoza.

Modelo revela mudança de planos para Dia das Mães após enchentes no RS

Na última semana, o Brasil foi surpreendido pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul. Com famílias perdendo suas casas e pessoas ilhadas na região, muitos se mobilizaram para prestar auxílio às vítimas. Algo que também mudou foram os planos dos gaúchos. A modelo e influenciadora digital Júlia Pereira compartilhou quais são suas ideias para comemorar o Dia das Mães após o ocorrido.

Júlia é gaúcha e mãe de Suzanne, de 3 anos de idade, e Camille, de apenas 3 meses. Apesar de morar em São Paulo, sua família reside no estado que foi tomado pelas fortes chuvas. "Nossa, fiquei muito triste com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas a minha família está bem, graças a Deus. Vamos tentar reerguer a cidade dentro do possível e rezar pelas outras famílias e cidades afetadas.", disse ela em comunicado à assessoria de imprensa.

A modelo também contou sobre como irá comemorar o Dia das Mães, agora que está impossibilidada de visitar os pais e a irmã no Rio Grande do Sul. "Estava pensando anteriormente em passar até no Rio Grande do Sul, mas agora é impossível. Também não vou conseguir trazer meus pais para cá, então vou passar aqui em São Paulo com a família. Vou passar o dia com as minhas pequenas".

E continuou: "É o meu primeiro Dia das Mães com as duas, nem acredito nessa bênção! Vai ser um domingo com certeza de muito amor. Vamos reunir a família do Neto. Na verdade, a família da minha sogra, a Fa, vamos comemorar juntos, celebrar a vida", afirmou, esperançosa.

Júlia aproveitou para refletir sobre a lição que os últimos acontecimentos trouxeram. "Depois de todos esses acontecimentos, a gente dá ainda mais valor para a vida e estar junto com a família. Estou morrendo de saudade dos meus pais e da minha irmã. Já estava com saudades, agora com isso... Nossa, sabe, vontade de abraçá-los. Queria muito abraçar minha mãe nesse Dia das Mães. Mas em breve, se Deus quiser, vou conseguir vê-la. Estou muito feliz sendo mãe de duas meninas maravilhosas, que são a maior bênção da minha vida.", finalizou.