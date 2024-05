Carolina Dieckmann passeia com o marido e o filho caçula em shopping

A atriz Carolina Dieckmann foi flagrada curtindo um passeio em um shopping do Rio de Janeiro ao lado do marido e do filho caçula

Nesta sexta-feira, 10, Carolina Dieckmann fez um passeio em um shopping do Rio de Janeiro ao lado do marido, o diretor Tiago Worcmann, e o filho mais novo, José Worcmann, de 16 anos.

Para o momento de lazer em família, a atriz surgiu usando uma camisa e uma calça soltinha verde. Ela completou a produção com uma bolsa preta, óculos escuros e deixou os fios presos. Seu marido optou por uma camiseta, calça e tênis, enquanto o caçula apareceu usando camisa, bermuda e chinelo.

Enquanto passeava pelo local, Carolina, que está de férias da TV desde o fim da novela Vai na Fé, da TV Globo, ainda flagrada beijando o marido. Ao perceber que estava sendo fotografada, a atriz sorriu para o profissional.

Carolina Dieckmann faz revelação sobre dia de seu casamento

A atriz Carolina Dieckmann está comemorando mais um ano de seu casamento ao lado do diretor de TV Tiago Worcman. Nesta última segunda-feira, 06, a famosa se declarou para o pai de seu filho caçula com um vídeo cheio de momentos especiais ao lado dele. Usando os cliques raros com seu amado, a famosa relembrou como foi o dia em que selaram a união.

"17 anos desse dia da primeira imagem: o meu sim, carregando o zumba na barriga, de mãos dadas com o Davi... você chorou tanto e eu entendo: deve ter sido bonito mesmo ver tanto amor junto caminhando e na sua direção. ora aquele dia azul lindo -típico de maio- com flores laranjas enfeitando tudo e um punhado de amigos eleitos a dedo para estar ali. Pouca coisa mudou, nam. A gente alinha dia a dia o que tem que ser feito, sem preguiça, às vezes com briga, mas sobretudo com a força de quem sabe que tem algo muito precioso pra defender [...]", disse ela em um trecho. Confira a publicação completa!