Grávida, Virginia Fonseca faz ultrassom de terceiro filho em seu programa

Em celebração do Dia das Mães, Virginia Fonseca faz ultrassom de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe, em seu programa no SBT; veja!

A influenciadora digital Virginia Fonseca irá estrear um quadro muito especial em seu programa, 'Sabadou com Virginia', do SBT, no próximo sábado, 11. Em comemoração do Dia das Mães, ela dará início ao 'Mãe Tá On', que acompanhará a gestação de seu terceiro filho com Zé Felipe, o José Leonardo.

Como primeiro ato desse novo quadro, Virginia fez um ultrassom ao vivo em seu programa e mostrou em primeira mão todo o exame para o público que esteve presente. Com exame comandado pela ginecologista e obstetra Bruna Begosi, ela irá contar detalhes da gestação e como está o desenvolvimento de seu terceiro herdeiro.

A famosa ainda irá receber suas oito tias, irmãs de sua mãe, Margareth Serrão, na edição. Juntas, elas irão relembrar as duas primeiras gestações de Virginia: de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

Rogerio Pallatta/SBT

Virginia Fonseca choca com número de caixas para o RS

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar a quantidade de caixas que mandará para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após fazer uma mega operação com a família em sua mansão para separar as peças de todos, a famosa exibiu o resultado na área externa de sua casa.

A esposa do cantor Zé Felipe então comentou que serão enviadas mais de 50 unidades repletas de itens dela, do esposo, da mãe e de suas filhas. "53 caixas ao total que vamos encaminhar para o Rio Grande do Sul", contou a influenciadora que passou um dia organizando inúmeras roupas novas e semi novas. Inclusive, ela cancelou o bazar beneficente que faria com a sogra Poliana Rocha para doar os itens para os gaúchos.

Assim como ela, outros famosos estão se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul. O jogador de futebol Neymar Jr. resolveu revelar o que fez para auxiliar na causa. O atleta então abriu uma exceção e contou que mobilizou seu avião para levar mantimentos.