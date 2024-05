Patricia Abravanel recebe famosas no especial de Dia das Mães do Programa Silvio Santos

Saiba quais são as convidadas da apresentadora Patricia Abravanel para a edição de Dia das Mães no Programa Silvio Santos, do SBT

A apresentadora Patricia Abravanel gravou uma edição especial do Programa Silvio Santos, do SBT, para celebrar o Dia das Mães. Ela recebeu várias famosas que já são mães no palco para participarem dos diversos da atração.

No Jogo das 3 Pistas, ela recebeu Tata Estaniecki e Margareth Serrão, que é a mãe de Virginia Fonseca. Enquanto isso, ela contou com a presença de Andressa Miranda, Pepita, Adriana Bombom, Solange Gomes, Carla Prata e Valentina Francavilla no quadro Qual é a Música.

O programa ainda terá uma edição pra lá de divertida do quadro Nada Além de 1 Minuto. Isso porque a própria Patricia Abravanel vai realizar as provas. Ela ensaiou por algumas semanas e vai fazer as dinâmicas de Doce no Copo, Coloque as Camisetas e Espiral no palco. O dinheiro do prêmio será dividido entre as mulheres do auditório.

O Programa Silvio Santos de Dia das Mães vai ao ar neste domingo, 12, a partir das 20h.