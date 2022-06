Jennifer Aniston surge com vestido de 'Friends': "Ainda tenho"

Atriz que viveu Rachel Green na série 'Friends' apareceu com um figurino da série

No último domingo, 12, a atriz Jennifer Aniston (53) enlouqueceu os fãs do seriado 'Friends' ao surgir com um vestido da série.

Em seu perfil no Instagram, a atriz Jennifer Aniston surgiu com um vestido usado por Monica Geller na série Friends, interpretada por Courtney Cox.

A atriz compartilhou duas fotos da amiga, Courtney caracterizada de Monica Geller e escreveu: "Este vestido parece familiar? Ainda tenho", revelou.

Na sequência, a atriz que viveu Rachel no sitcom aproveitou para compartilhar uma foto ao lado de Chris McMillan, onde mostra o vestido do figurino da série.

Reunião de Friends!

Em 2021, aconteceu a tão esperada reunião do elenco de Friends! Os atores que viveram a série tão amada pelo público se reencontraram para um projeto da HBO Max.

David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox e Matt LeBlanc, protagonistas da série se reencontraram, e o dia especial foi registrado em um episódio especial.

Foto: Reprodução / Instagram