Jade Picon surge como Chiara em primeira foto de 'Travessia' e web comenta: ''A cara dela mesmo''

TV Globo divulga primeiro registro da influenciadora Jade Picon como sua personagem Chiara para a próxima novela das nove, 'Travessia'

A influenciadora digital Jade Picon (20) vai fazer sua estreia como atriz nas telinhas na próxima novela das nove da TV Globo, Travessia!

Nesta sexta-feira, 02, a emissora compartilhou o primeiro registro da ex-sister, participante do Big Brother Brasil 22, caracterizada como sua personagem no folhetim de Gloria Perez (73). Na imagem, ela aparece com um shortinho jeans e jaqueta e um top branco, deixando à mostra sua barriga trincada. Exibindo o visual novo para o papel, a gata apostou no carão.

Na trama substituta do remake de Pantanal, que tem estreia prevista para o dia 10 de outubro, a famosa vai interpretar Chiara, filha de Débora (Grazi Massafera) e Guerra (Humberto Martins), e par romântico de Chay Suede, que dará vida a Ari.

Segundo informações da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a personagem é descrita como "mimada e manipuladora", e descobrirá que, na verdade, é herdeira de Moretti (Rodrigo Lombardi).

No Instagram, a Globo divulgou a primeira foto de Chiara e deu detalhes da personagem, que é mimada pelo pai: "Com vocês, Chiara! @jadepicon perfeitinha Chiara é uma jovem acostumada a ter tudo o que deseja e seus luxos são garantidos por seu pai, Guerra (Humberto Martins). Vem #Travessia".

Nos comentários do perfil oficial da TV Globo no Instagram, os seguidores dividiram opiniões. "A Jade vai interpretar a Jade?", "Vixe. A personagem é inspirada na própria Jade?", "Não muito diferente da vida real, só que na vida real são por ela mesma. Ansiosa", "Bem a cara dela mesmo", "Não vai ter dificuldade para interpretar a realidade dela!", "Ou seja, interpretará ela mesma", disseram alguns.

"Ansiosa pra essa novela", "Arrasa, Jade", "Ansiosa pela estreia da Jade", "Maravilhosa", Linda demais", elogiaram outros.

Veja a foto de Jade Picon como Chiara para 'Travessia':

Jade Picon como Chiara na próxima novela das nove, 'Travessia'. Foto: TV Globo/Estevam Avellar

Jade Picon explica silêncio em polêmicas envolvendo seu nome

Recentemente, Jade Picon bateu papo com os seus seguidores e explicou o motivo de não se pronunciar com as polêmicas envolvendo seu nome nas redes sociais. A ex-BBB disse que prefere não falar sobre as críticas e boatos que circulam na web pelo bem de sua saúde mental. "Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa. Desde os doze anos que estou na internet. Se eu for parar para responder tudo o que falam sobre meu nome, desde verdades a mentiras, me pronunciar... Não vou me fazer refém do que as pessoas acham, dando essa energia de mim e o meu tempo, porque vai me fazer mal. Foi um mecanismo que encontrei há muito tempo", disse.

