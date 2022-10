Jade Picon surge caracterizada como Chiara e mostra os bastidores de 'Travessia'

Nas redes sociais, Jade Picon exibiu diversas fotos de Chiara, sua personagem na novela 'Travessia'

Redação Publicado em 20/10/2022, às 08h41

Na última quarta-feira, 19, Jade Picon (21) usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos caracterizada como a personagem Chiara, da novela Travessia.

Em seu perfil do Instagram, Jade Picon exibiu diversos registros da sua personagem, inclusive mostrou um look belíssimo e estiloso usado por Chiara, com um top em formato de coração, minissaia e botas cano longo.

Ainda na publicação, a influenciadora digital e ex-BBB mostrou um pouco dos espaços de gravação e bastidores de cenas.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Jade Picon aproveitaram o espaço para exaltar a atuação da ex-BBB: "Amando acompanhar", disse um internauta. "Chiara maravilhosa!", ressaltou outro. "Estou amando a Chiara", escreveu o terceiro.

Veja a publicação de Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Giovanna Antonelli defendeu Jade Picon após críticas

Em conversa com o TV Fama em junho deste ano, a atriz Giovanna Antonelli (46) relembrou o início de sua trajetória na atuação, ao falar sobre a irmã de Leo Picon (26). “A Jade é uma menina linda, talentosa e muito jovem. E, assim como eu, ela começou de algum lugar. Desejo muita sorte pra ela. Ela é muito querida e que seja um sucesso”, pontuou.

Nos Stories de seu Instagram, Jade compartilhou um pedaço da entrevista de Giovanna e escreveu: “Obrigada pelas palavras”.