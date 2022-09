Jade Picon se emociona com chamada de sua personagem Chiara em 'Travessia'

Influenciadora Jade Picon chora e esperneia com primeiro teaser de sua personagem, Chiara, na próxima novela das nove da Globo, 'Travessia'

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 08h14

A influenciadora digital Jade Picon (21) está radiante prestes a fazer sua estreia como atriz nas telinhas da TV Globo no próximo mês!

Na noite de segunda-feira, 26, a ex-sister, participante do BBB 22, não escondeu a emoção e vibrou muito ao ver a primeira chamada de sua personagem, Chiara, na próxima novela das nove, Travessia, de Gloria Perez (73) com direção artística de Mauro Mendonça Filho.

Nos Stories de seu Instagram, a famosa mostrou sua reação e celebrou muito o teaser de seu papel no folhetim que substituirá Pantanal e tem estreia para o dia 10 de outubro.

"Gente, o coração na boca! Sentimento inexplicável, feliz demais", confessou ela, que chorou, gritou e esperneou ao ver o vídeo na TV.

Linda e confiante, Chiara tem tudo o que quer, na hora que quer. Filha de Guerra (Humberto Martins), a jovem que pode trilhar qualquer caminho que escolher vai se envolver com Ari (Chay Suede).

"Chiara tem tudo que quer, na hora que quer. Linda, confiante, ela pode trilhar qualquer caminho que escolher! Todo mundo preparado pra acompanhar #Travessia? Vem dia 10", disse o perfil da TV Globo ao falar sobre a personagem de Jade na trama.

Assim como Picon, Chiara é uma influenciadora digital, filha de Guerra (Humberto Martins) e Débora (Grazi Massafera) e vai se envolver com Ari, papel de Chay Suede.

Confira a reação de Jade Picon com teaser de Chiara em 'Travessia':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Jade Picon exibe corpaço na praia ao celebrar aniversário

Jade Picon completou mais um ano de vida no último sábado, 24, e comemorou a chegada do aniversário em momento de conexão com a natureza! No domingo, 25, a ex-BBB chamou atenção e elevou a temperatura nas redes sociais ao compartilhar um vídeo na praia. Nas imagens, a musa aparece celebrando seus 21 anos em banho no mar logo ao amanhecer. Usando um biquíni fininho e cavado, a famosa esbanjou suas curvas perfeitas na companhia de uma amiga. No registro, Jade aparece esbanjando felicidade, sua beleza natural e o abdômen sequinho durante mergulho no mar, recebendo chuva de elogios dos internautas. "25.09.2022 6:17h. Meu primeiro mergulho", escreveu Jade.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!