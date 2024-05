Jade Picon faz embaixadinha e Giovanna Ewbank quase leva bolada no rosto

Jade Picon foi desafiada a fazer uma embaixadinha ao vivo, mas quase acerta o rosto de Giovanna Ewbank após o arremesso.

A atriz Jade Picon foi uma das convidadas do programa Quem Não Pode Se Sacode, do GNT, nesta quinta-feira, 23. Durante o quadro Seu Passado Virtual, ela relembrou momentos nas redes sociais, como uma foto jogando futevôlei na praia. Em seguida, desafiada a fazer uma embaixadinha ao vivo, a influencer quase acerta o rosto de Giovanna Ewbank após arremesso.

Depois de ver sua foto na praia, Jade falou sobre sua mudança para o Rio de Janeiro. "Me apaixonei, né? Me mudei para o Rio de Janeiro para fazer a novela, e a princípio falei para a minha família: 'É um ano, vou fazer a novela e volto'. Eles estão me esperando até hoje, eu nunca mais voltei para São Paulo. Tenho um apartamento lá, ainda volto para trabalhar, só que o Rio me proporcionou um outro estilo de vida, muito mais saudável", disse a ex-BBB.

Depois de contar que participa até de campeonato de esporte, Giovanna Lancellotti, uma das convidadas, a desafiou a um "quem sabe faz ao vivo" da altinha. "Você já jogou muito na areia, mas no palco é a primeira vez", disse Ewbank. Mesmo usando salto alto, Jade aceitou e teve a ajuda de Fê Paes Leme, que cuidou da estratégia para o arremesso da bola.

"Eu estou até com medo, Jade, de jogar qualquer coisa para cima", disse a apresentadora em tom descontraído. Após o arremesso, Picon, sem querer, lançou a bola na direção do rosto de Giovanna, que conseguiu desviar a tempo.O incidente, é claro, provocou risadas na plateia. Em seguida, Jade tentou mais uma vez.

Jade Picon reclama de especulações de novo affair

Em recente desabafo em suas redes sociais, ela falou sobre as especulações envolvendo sua vida amorosa. "A nova coisa é assim, nova cidade, novo país, naturalmente vão arranjar um novo namorado para mim, entendeu? Já já sai aí na internet alguém sendo apontado como meu affair", disse.

E completou: "Porque não é possível, assim, certamente toda viagem que eu faço, algum affair. E eu sempre muito caladinha para vencer. Mas vamos ficar de olho, eu fico até curiosa. Eu entro em avião e já falo: 'Quem vai ser que vão falar que eu tô ficando?".