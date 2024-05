Quem é o bilionário apontado como affair de Jade Picon?

Segundo jornal, Ruyter, um empresário brasileiro e influenciador do marketing digital, está sendo apontado como affair de Jade Picon

Durante os últimos dez dias, Jade Picon curtiu uma viagem luxuosa para Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Além de compromissos profissionais e das festas, a influenciadora digital e atriz teria viajado por outro motivo: um suposto envolvimento amoroso com um empresário brasileiro bilionário que reside na cidade.

Segundo informações do jornal Extra, a influenciadora ficou em uma mansão avaliada em R$ 200 milhões. O imóvel foi alugado por Ruyter, um empresário brasileiro e influenciador no campo do marketing digital, que está sendo apontado como seu novo affair.

Aos 26 anos, o carioca ostenta uma vida luxuosa nas redes sociais. Em seus vídeos, ele dá detalhes sobre como criou uma startup para vedas online. Ele se tornou especialista em marketing digital, abrangendo desde cursos até produtos, e atualmente consegue gerar um faturamento mensal de até R$ 15 milhões.

Ele, que atualmente tem 19,8 milhões de seguidores no Instagram, já tentou ganhar a vida vendendo cachorro-quente na rua, além de empreendimentos malsucedidos como uma loja online de produtos de limpeza, iniciada durante a pandemia.

Ainda segundo o jornal, os rumores sobre um possível romance entre Jade Picon e Ruyter começaram a ganhar força entre os quase 20 milhões de seguidores do empresário. Especulações se intensificaram depois que a atriz foi vista em um vídeo na casa dele, além de ser flagrada tomando café da manhã com ele e outros amigos.

Jade Picon desabafa sobre especulações de novo affair

Depois de voltar ao Brasil, Jade não falou sobre os rumores. Em recente desabafo nas redes sociais, ela falou sobre as especulações envolvendo sua vida amorosa. "A nova coisa é assim, nova cidade, novo país, naturalmente vão arranjar um novo namorado para mim, entendeu? Já já sai aí na internet alguém sendo apontado como meu affair", disse.

E completou: "Porque não é possível, assim, certamente toda viagem que eu faço, algum affair. E eu sempre muito caladinha para vencer. Mas vamos ficar de olho, eu fico até curiosa. Eu entro em avião e já falo: 'Quem vai ser que vão falar que eu tô ficando?".