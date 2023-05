Jackson Antunes conta pela primeira vez que foi diagnosticado com câncer no pâncreas

No 'Encontro', Jackson Antunes contou sobre estado de saúde grave ao batalhar contra câncer

O ator Jacskon Antunes, sucesso da novela reprisada pela Globo, 'Rei do Gado', participou do 'Encontro' desta quinta-feira, 18, e fez uma revelação sobre sua saúde. Ele teve um câncer de pâncreas há cerca de 6 anos.

A esposa Cristiana Britto foi quem esteve ao lado do marido, que não chegou a contar sobre a doença grave que estava enfrentando.

"Eu não falei para ninguém. Há 6 anos eu tive um câncer muito forte, no pâncreas. Fiquei internado por um mês. Minha mulher ficou no sofá comigo, durante 30 dias. Ela pegou uma dor nas costas tão grande que até hoje sente", contou o artista, lamentando o que o esforço da esposa causou.

"Toda vez que eu acordava e passava por uma situação difícil, ela estava do meu lado. O médico a parabenizava. Eu devo muito a ela, ter ela do meu lado. Foram 30 dias comigo. Se ela não tivesse ficado comigo, talvez eu não saísse dali. Foi muito importante", disse, grato pela parceria da esposa.

Papel em 'Rei do Gado'

O ator Jackson Antunes contou como foi a preparação radical para interpretar seu personagem na novela fenômeno, 'O Rei do Gado'. Ele interpretou Regino, o líder de um grupo sem-teto.

Ele começou contando ao podcast Papo de Novela, do Gshow, que o diretor da novela, Luiz Fernando Carvalho, afirmou que ele estava acima do peso para interpretar o papel: "O Luiz é maravilhoso, ele gosta de fazer laboratório. Eu estava com 80 quilos e ele disse: 'Você está gordinho para fazer um sem-terra, agora se vira!'. Eu disse para ele que não era de tomar remédio, que para emagrecer é a dieta do cerrado (risos)".

"Sumi. Fui para Ribeirão Preto, para um assentamento de sem-terra. E falei: ‘Quero morar com vocês’. Isso um mês e meio antes de começarem as gravações. Fiquei lá plantando abóbora, batata, mandioca... E com isso, com a academia do cerrado, fiquei com 63 quilos", contou sobre a transformação.