Iza ostenta beleza com look caríssimo na final do The Voice Kids: “Absurdo”

Cantora Iza dá show de elegância ao apostar em vestido de grife para final do The Voice Kids; saiba valores

A cantora Iza se produziu toda para participar da final do reality musical da Globo, o The Voice Kids, neste domingo, 09. Uma das juradas do programa, a artista abusou da beleza e elegância ao apostar em um vestido caríssimo. Pelas redes sociais, ela exibiu mais detalhes de seu look de grife.

A dona dos hits ‘Pesadão’, ‘Brisa’ e ‘Ginga’ abriu um verdadeiro álbum de fotos e preencheu seu feed do Instagram com muitos cliques em que aparece com um vestido rosa todo trabalhado em franjas. A peça também conta com um colar de pérolas gigantescas, além de uma aplicação de flor bordada no decote e está avaliada em R$ 6 mil.

Mas o luxo não para por aí! Nos sapatos, a cantora escolheu uma sandália branca no estilo gladiadora, que vale cerca de R$ 500. Além dos itens principais, Iza apostou em um anel em formato de coração, uma pulseira grifada e brincos discretos para enriquecer e dar o toque final em seu look elegante.

Nos comentários das publicações, os seguidores da cantora aprovaram as escolhas e deixaram muitos elogios, inclusive, o namorado de Iza se derreteu publicamente: “Maravilhosa”, escreveu o jogador de futebol Yuri Lima. “É um absurdo uma mulher ser tão linda assim!”, um fã se derreteu. “Perfeição em forma de mulher”, disse mais uma.

Confira o look de Iza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

