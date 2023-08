Isabella Fiorentino fala sobre seu irmão que já morreu: 'Quero que fique vivo na memória'

Isabella Fiorentino fica encantada ao ver os filhos gêmeos mexendo nas coisas que eram do tio que morreu com 15 anos de idade

A apresentadora Isabella Fiorentino compartilhou um momento familiar com seus seguidores nesta terça-feira, 1º, nas redes sociais. Ela relembrou o seu irmão Fabinho, que faleceu quando tinha apenas 15 anos de idade após ser diagnosticado com leucemia. Agora, ela contou que seus filhos trigêmeos estão conhecendo mais sobre a história do tio que já morreu e mostrou um momento deles na casa dos avós.

Isabella contou que os filhos descobrir uma caixa com o tesouro do Fabinho, que é uma caixa com moedas de vários lugares do mundo, e ficaram encantados.

“Os meninos adoram vir aqui na minha mãe e fuçarem um pouco nas coisas dela. Desde as cartas que ela mandava para o meu pai e ele mandava para ela, e agora eles estão mexendo no tesouro do meu irmão Fabinho. O meu irmão faleceu com 15 anos, ele teve leucemia e eu tinha 17 anos na época. Isso já faz muitos anos”, disse ela.

E completou: “E o Fabinho sempre gostou de colecionar notas antigas, moedas raras... Ele sempre foi muito culto, sempre gostou de coisas mais elevadas, sempre jogou xadrez muito bem, tocava instrumentos, gostava de leitura. Eu sempre falei muito dele para os meus filhos porque eu quero que ele fique vivo na memória dos meus filhos como é vivo para mim”.

Isabella Fiorentino é mãe dos trigêmeos Bernardo, Lorenzo e Nicholas, frutos do casamento de 15 anos com o empresário Stefano Hawilla.

O marido de Isabella Fiorentino

Recentemente, a apresentadora e modelo Isabella Fiorentino apareceu sorridente ao posar ao lado do marido, o empresário Stefano Hawilla. Os dois apareceram juntinhos na celebração do aniversário dela em Firenze, na Itália.

A artista ganhou um bolo surpresa dos amigos em um restaurante da região e fez questão de registrar o momento. “Mais um parabéns! Pensa em alguém que gosta de comemorar?”, disse ela na legenda. Isabella e Stefano levam um casamento longe dos holofotes. Os dois estão juntos há 17 anos.