Isabel Teixeira posta vídeo com elenco e equipe de 'Pantanal': ''Saudade precoce''

Atriz Isabel Teixeira mostra vídeo produzido pelo elenco e equipe de 'Pantanal' em clima de despedida da novela das nove na Globo

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 13h56 - Atualizado às 14h36

A atriz Isabel Teixeira (49) deixou os fãs entristecidos ao fazer publicação em sua rede social com elenco e equipe da novela das nove, Pantanal, da Globo!

A intérprete de Maria Bruaca no remake adaptado por Bruno Luperi da trama escrita pelo avô, Benedito Ruy Barbosa, publicou um vídeo emocionante em que aparece com colegas de cena e integrantes da equipe da produção.

Nas imagens, é possível ver Dira Paes, Juliano Cazarré, Marcos Palmeira, José Loreto, Irandhir Santos, Alanis Guillen, entre outros atores, além dos profissionais por trás das câmeras.

Em clima de despedida, Isabel se declarou ao lamentar a chegada do fim da novela, que será substituída por Travessia, de Gloria Perez, que traz a influenciadora Jade Picon em sua estreia como atriz. A filha de Renato Teixeira fez questão de agradecer ao público pelo apoio com o trabalho.

"O nosso mundo gira em torno de #Pantanal há mais de um ano. Agora falta um pouco mais de um mês para acabar a novela. Nosso coração palpita de saudade precoce. Como bicho nos embrenhamos no mato e renascemos das árvores e das águas", iniciou ela.

"Nos multiplicamos em elenco e equipe pulsando por uma cena. E sem dúvida, crescemos além do imaginado e do imaginário, porque encontramos em nosso público, nosso eco", declarou Isabel na legenda. "O vídeo foi concebido pelo genial @joseloreto, com ajuda da equipe toda. O texto é da Dira Maravilha @dirapaes", escreveu ainda.

Os seguidores exaltaram os artistas nos comentários. "Lindo demais", "Maravilhosos, obrigada por tanto", "Perfeição de video", "A maior novela do mundo", "Eu não tô pronto pra me despedir de Pantanal foi uma das coisas mais incríveis que a TV brasileira fez nos últimos tempos. Você merece um universo Isabel, talento Puro", "Sem dúvida a melhor novela de todos os tempos!", "Sensacionais", destacaram.

Almir e Gabriel Sater celebram trabalho em 'Pantanal'

O rosto é igual, o talento também. Mais de 30 anos depois, a novela Pantanal voltou a emocionar os brasileiros, mas uma das surpresas mais tocantes que a trama trouxe foi o encontro de Almir Sater (65), uma das maiores lendas da música brasileira, com seu filho, Gabriel Sater (40), que demonstrou nas telas uma quase mística herança genética. Para delírio dos fãs, Gabriel vive o Trindade, mesmo personagem que seu pai interpretou na primeira versão. “Quando eu soube que seria o Gabriel quem faria o Trindade, fiquei muito feliz. O Bruno (Luperi, autor) criou uns enfrentamentos do Trindade com o Eugênio, enfrentamentos musicais. Eu falei para o meu filho: ‘Não vou dar moleza, hein!’. Meu filho toca bem, toca violão erudito. Há uns anos começou a estudar viola. É um cara que se dedica muito”, afirma Almir, exalando orgulho, e que hoje dá vida ao sábio chalaneiro Eugênio.

