Isabel Teixeira elogia Jade Picon em novela: 'Muito dedicada e corajosa'

A atriz Isabel Teixeira, que interpretou a icônica Maria Bruaca no remake de 'Pantanal', deu a sua opinião sobre a atuação de Jade Picon na novela 'Travessia'

Isabel Teixeira (49), que fez a Maria Bruaca no remake de Pantanal, foi a convidada do Mais Você desta sexta-feira, 6. A vencedora do Melhores do Ano 2022 na categoria melhor atriz falou muito bem da estreia de Jade Picon (21) nas novelas como a Chiara em Travessia e deu conselhos para quem está começando na carreira.

"O caminho é longo, árduo e precisa de muita persistência. Todo mundo pode, todo mundo é artista. Quem nunca fez no seu quarto um show de um artista em casa ouvindo um CD? A conexão é o mais precioso. Eu vi a Jade nos camarins da Globo e a vi muito dedicada. Ela acorda de manhã e trabalha, trabalha e quem trabalha, o trabalho aparece, tenho certeza disso", contou.

"A gente não nasce pronto. Acho maravilhoso ela está aprendendo e exposta desse jeito, ela é muito corajosa", continuou Isabel que, aproveitou para mencionar também as críticas que a influenciadora digital tem recebido por sua atuação. “Eu assisti ela cortando cebola no BBB. Que interessante! Ela não sabia que cebola fazia chorar. Quando o choro é consequência é bom. Ninguém mandou ela chorar, foi natural. Força, Jade. Trabalho e persistência."

Relembrando a Maria Bruaca

A apresentadora Ana Maria Braga também falou com Isabel sobre o sucesso de Maria Bruaca. A atriz se emocionou ao revelar o impacto da personagem na vida de muitas telespectadoras. "Uma mulher falou: 'Você fez eu movimentar minha vida, que estava e eu não estava bem'. É muito difícil dar o primeiro passo em uma mudança", lembrou ela.

"A Maria Bruaca estava casada durante 30 anos. Você dar o primeiro passo em um casamento que você nem percebe que não está feliz é muito difícil, porque desestrutura tudo, bagunça tudo", pontuou a artista.