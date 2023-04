Irmão de Amanda emociona Ana Maria Braga com declaração para irmã: “Que bonito”

Lucas Meirelles, irmão da campeã do BBB 23, emocionou Ana Maria Braga ao se declarar para Amanda no Mais Você

Nesta quarta-feira, 26, Ana Maria Braga recebeu a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles no Mais Você. Durante a entrevista, o irmão da vencedora do reality, Lucas, emocionou a apresentadora com sua declaração.

“A Amanda não é um personagem, é ela. É ela sendo ela. A gente tem um carinho um amor por ela, porque minha irmã sempre foi uma pessoa que abriu portas na nossa família. Ela abriu portas como Medicina pra mim”, começou dizendo Lucas já com a voz embargada, prestes a chorar.

O irmão da vencedora do programa dirigido por Boninho já estava com dificuldades para falar por conta da emoção, mas continuou: “Abriu portas, sempre buscando o melhor para ela, para a família. Ela entrou no programa, não foi por ela, ela queria dar uma condição melhor pra nossa família. Ela quer ajudar meus pais. Meus pais sempre se esforçaram por nós. Meu pai antigamente, passava fome para dar R$ 50 para ela conseguir estudar. Para conseguir realizar o sonho dela. Eu tenho orgulho por essa irmã que ela é”.

Ana Maria Braga não conseguiu conter as lágrimas e surgiu secando os olhos com um lencinho de papel. “Me fazendo chorar essas horas da manhã”, brincou a comandante do Mais Você. Amanda, também emocionada, entrou na brincadeira: “Fizeram essa maquiagem de qualidade em mim...”.

Entre risadas e brincadeiras feitas pelo Louro Mané para aliviar o clima, Ana ainda disse: “O negócio aqui não era esse, era só comemorar”.

Por fim, o irmão da grande vencedora desta edição do BBB complementou: “A gente é uma família unida, temos muito orgulho pela vitória do próximo. A gente só tem satisfação, estamos felizes. A gente teve medo porque, querendo ou não, a internet e esse momento público dela tem lados bons e negativos. E a gente passou noites com medo dela, porque a gente tinha essa ansiedade da vivência dela. Poque a gente ama ela, e quer cuidar dela”. E Ana Maria comentou: “Que bonito”.

"A minha irmã sempre foi uma pessoa que abriu portas para a nossa família" ❤️❤️❤️ #MaisVocê#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/RwD1DS4AZw — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 26, 2023

Cobrou!

Porém, não foi apenas de emoção que o encontro de Amanda e seu irmão no Mais Você se resumiu. Lucas deixou a irmã numa saia justa ao vivo.

Isso porque, o irmão da campeã cobrou durante a entrevista o carro que Amanda ganhou durante sua participação no reality.