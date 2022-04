Iris Stefanelli tem carro arrombado e furtado antes de viagem

A apresentadora estava a caminho de Uberlândia quando teve suas malas e outros pertences furtados

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 19h30

Iris Stefanelli (24) teve seus pertences furtados nesta quarta-feira, 20, quando estava indo viajar para Minas Gerais.

A apresentadora viajava para a cidade de Uberlândia quando bandidos arrombaram e furtaram seu carro.

"Eu tranquei meu carro, eu sempre tranco e não sei como abriram meu carro e levaram tudo que estava no banco de trás, todas as malas das pessoas que iriam comigo para Uberlândia. Não levaram mais porque eu voltei para o carro", contou a ex-BBB no programa Brasil Urgente, apresentado por Datena.

A ex participante do programa No Limite teve peças de roupas e assessórios roubados. "Quero meu sapato de volta, tudo que o bandido roubou, minhas coisas", disse Iris.

"Esse ano não está fácil"

Esta não é a primeira vez que Iris passa por um susto desses! No final de fevereiro, a atriz teve sua casa em Uberlândia invadida e roubada.

No programa da Rede Bandeirantes apresentado por Datena, a apresentadora ainda revelou que foi pega pela "Quadrilha do Pix" em São Paulo.

"Esse ano não está fácil não. Roubaram minha casa em Uberlândia há dois meses, fui pega na 9 de Julho pela Quadrilha do Pix e agora no meu local de trabalho limpam meu carro", desabafou Iris.