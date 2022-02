Bandidos invadem casa da ex-BBB Íris Stefanelli: ''Quebraram três portas''

A ex-BBB Íris Stefanelli revelou aos fãs que sua casa foi invadida por bandidos e deu detalhes do roubo

Íris Stefanelli (42) usou as redes sociais para revelar que sua casa foi invadida por bandidos neste último domingo, 20.

A ex-BBB, que mora em Uberlândia, Minas Gerais, surgiu bastante abalada em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, e contou que os bandidos levaram todas as chaves e controles de acesso ao local. Além disso, eles também roubaram as roupas de seus pais.

"Eu estou nervosa, tremendo, mas preciso dar um recado para quem mora em Altamira. Os assaltos voltaram, vocês sabem que é assim, eles começam assaltando uma casa, assaltam outra, outra, aí param. Pois bem, eles voltaram", alertou a apresentadora, que completou: "Entraram na minha casa, levaram todas as roupas da minha mãe e do meu pai, a televisão, quebraram três portas."

Íris também alertou os vizinhos sobre os bandidos, explicando que eles estão se passando por entregadores de comida. "Eles tocam o interfone e se ninguém responder, é porque não tem ninguém em casa, aí deixam uma sacola com um refrigerante no chão para marcar as casas que os bandidos vão invadir. Então, vizinhos, tocou o interfone, entrega por engano, é mentira, estão testando se tem gente de casa", detalhou.

