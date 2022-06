Ilha Record: confira a lista dos participantes da nova temporada

Record TV revela a lista com os nomes dos 13 participantes do Ilha Record 2

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 11h12

A segunda temporada do reality show Ilha Record estreia em julho e a emissora já revelou a lista com os nomes dos 13 participantes. O novo elenco conta com rostos já conhecidos do público, como ex-BBBs, ex-A Fazenda e ex-De Férias com o Ex.

A nova temporada será exibida de segunda-feira a sábado e terá a apresentação de Mariana Rios.

Conheça os participantes do Ilha Record 2:

Aline Dahlen – Ela participou do BBB 14, é atriz e fisioculturista. Ela venceu o World Beauty Fitness & Fashion na Europa.

Bruno Sutter – Ele é conhecido por ter atuado no programa Hermes e Renato, da MTV. Ele é jurado do reality show Canta Comigo, da Record TV.

Caique Aguiar – Ele participou de A Fazenda 10 e é filho do humorista Carlinhos Aguiar, do SBT.

Fabio Braz – Ele é ex-jogador de futebol e já defendeu as camisas do Vasco e do Corinthians.

Jaciara Dias – Ela é ex-mulher do jogador Deco e já participou do Big Brother de Portugal e do Desafio Final.

Kaik Pereira – Ele participou de Chiquititas, do SBT, e é ator, dançarino e influencer.

Kaio Viana – Ele é funkeiro e é dono dos hits Formosa e Mulher.

Flavio Nakagima – Ele é surfista e já participou do reality show De Férias com o Ex.

Raphael Sander – Ele é modelo e ator e já fez novelas bíblicas na Record, como Jesus e Gênesis.

Solange Gomes – Ela foi uma das finalistas de A Fazenda 13, é modelo e já foi a garota da Banheira do Gugu.

Ste Viegas – Ela é publicitária e blogueira, e já participou do reality show De Férias com o Ex.

Vitória Bellato – Ela é influencer e ex-participante do reality show De Férias com o Ex.

Whendy Tavares – Ela é ex-panicat, modelo e influenciadora digital.