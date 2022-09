Ícaro Silva relembra participação na Batalha do Lipsync: “Beyoncé do ABC”

Ator Ícaro Silva participou do quadro Batalha do Lipsync contra Dani Calabresa no Domingão com Huck e agradeceu pela repercussão

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 21h31

Nesta segunda-feira, 12, o ator Ícaro Silva utilizou suas redes sociais para agradecer o carinho de seus fãs sobre sua performance no quadro Batalha de Lipsync, no Domingão com Huck, no qual interpretou a cantora Beyoncé.

No último Domingo, 11, Ícaro enfrentou a comediante Dani Calabresa, e encarou a responsabilidade de assumir o papel da Queen B, ícone da música.

Em sua publicação no Instagram, o ator escreveu: “Galera, vim agradecer às mensagens extremamente amorosas de vocês pela performance de ontem no @domingao. Tava dando aquele rolê de bonita e não imaginei que isso repercutiria tanto e tão positivamente. Obrigado à equipe da “Batalha do Lipsync”, especialmente ao @ocaiocoutinho, por me deixarem fazer um número com muito mais dança do que dublagem e por comprarem a minha Beyoncé do ABC mais uma vez. Dedico essa performance a todo mundo que escolhia a Chun Li no StreetFighter, colocava toalha na cabeça pra fazer cabelo e passava mal com os looks da Thalia, ou seja, dedico a toda “criança viada”, especialmente @danicalabresa que é um ídolo há muito tempo, muito viada e que foi a melhor pessoa pra estar junto nesse quadro. Quando Bey decidir lançar esses clipes novos, nois faz outra performance. Beijo! ‘Unique. That’s what you are.’ (gente, marca a @beyonce aqui, tentei falar mas parece que ela ta sem zap)”.

O look de Beyoncé arrancou inúmeros elogios dos fãs e seguidores de Ícaro, que comentaram: “Ícone”, “O maior”, “Verdadeiro campeão”, entre outras coisas e vários emojis de coração e carinhas apaixonadas para o ator.

Veja a publicação de Ícaro Silva vestido como Beyoncé para o Batalha de Lipsync: