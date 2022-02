Hugh Jackman, ator de Wolverine lamenta morte de Isaac Bardavid: "Descanse bem meu amigo"

O ator Hugh Jackman que viveu Wolverine, lamentou a morte do dublador brasileiro Isaac Bardavid

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 13h13

O ator e dublador Isaac Bardavid, de 90 anos, conhecido por dublar o personagem Wolverine, morreu nesta terça-feira, 1, devido a problemas respiratórios.

E o ator que viveu Wolverine, Hugh Jackman (53) lamentou a morte do dublador e amigo, relembrando um encontro com Isaac.

Em suas redes sociais, Hugh compartilhou um vídeo em que Isaac aparece dublando o ator: "Isaac Bardavid, que lenda. Que vida e legado, que voz! Descanse bem meu amigo", escreveu.

Isaac Bardavid também ficou conhecido por suas dublagens em He-Man, Ursinho Pooh e Sonic. Além disso, Isaac também fez participações em novelas, como 'Irmãos Coragem' (Beato Zacarias), 'O Cravo e a Rosa' (Felisberto) e 'Além do Horizonte' (Klaus).

Nos comentários, fãs do trabalho de Isaac relembraram o encontro do dublador com Hugh Jackman no programa 'The Noite'.

Hugh Jackman, ator de Wolverine lamenta morte de Isaac Bardavid:

