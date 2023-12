Huck é criticado após comentário deselegante sobre Thiaguinho: "Encaixou"

Huck é criticado após comentário deselegante envolvendo o cantor, sua ex-mulher e a atual namorada, a ex-BBB Carol Peixinho

Um comentário do apresentador Luciano Huck durante o Domingão exibido neste domingo, 3, gerou muita repercussão nas redes sociais. É que ele recebeu no palco de seu programa o cantor Thiaguinho para uma participação especial.

Sem o menor pudor, o marido de Angélica acabou fazendo um comentário no qual comparou o primeiro casamento do artista com seu atual relacionamento. É que ele foi padrinho de Thiaguinho e Fernanda Souza quando os dois se casaram.

"Fui padrinho do casamento de Thiago e de Fernanda, e tenho enorme carinho, gosto muito. Mas encaixar, encaixar mesmo, encaixou aqui. Sou muito feliz que vocês se encontraram. Cada vez que chego mais perto de você, gosto mais. Acho que você fez um bem para ele, e ele fez um bem para você", disse o apresentador.

A fala foi considerada deselegante e gerou muitos comentários negativos nas redes sociais. Veja abaixo algumas das reações após a fala de Huck:

Q coisa horrível o Huck falar que foi padrinho do Thiaguinho e da Fernanda mas é agora q ele acertou 🤡🤡

Se referindo a nova namorada/ esposa sinceramente não sei — Tati- Pitadas Literárias (@PitadasL) December 3, 2023

Achei bem deselegante do Luciano huck falar do Thiaguinho e da Carol "Eu fui padrinho dele e da Fernanda, adoro demais, mas encaixar, encaixou aqui" cara. Pra quê? É só falar "vcs formam um casal lindo" ponto. Tá bom. Não precisava falar isso da Fernanda. — Jéssica Toffoli (@ToffoliJessica) December 3, 2023

Que energia constrangedora essa do Thiaguinho no Huck com a esposa e eles falando do tempo que ele tava com a Fernanda — Sábio Brasileiro (@SabioBrasileiro) December 3, 2023

Angélica mostra fotos inéditas de sua festa luxuosa de aniversário

A apresentadora Angélica revelou registros inéditos de sua festa de aniversário de 50 anos que aconteceu no último fim de semana em sua mansão no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 30, a famosa postou fotos no espaço decorado e ao lado de seu bolo.

Impressionando os internautas com os detalhes luxuosos do evento, que teve um tema de flores inspirado nos anos 70, a esposa de Luciano Huck roubou a cena no espaço deslumbrante ao surgir com um look repleto de flores. Usando o vestido com tons vermelho, laranja e rosa, a loira esbanjou beleza na passagem de ciclo marcante. Confira!