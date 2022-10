Gwyneth Paltrow abre o jogo sobre divórcio, envelhecer e carreira

A atriz Gwyneth Paltrow revelou detalhes sobre o divórcio com Chris Martin: 'considerei isso um grande fracasso'

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 12h29

Durante um evento de sua marca, no último domingo, 16, Gwyneth Paltrow falou sobre chegada dos seus 50 anos. A atriz contou sobre momentos marcantes e sobre o divórcio de Chris Martin (45), ator com o qual foi casada de 2003 a 2016, e teve Apple (18) e Moses (16).

Gwyneth Paltrow abriu o jogo sobre casamento e divórcio com Chris Martin!

"Eu não fui capaz de fazer meu primeiro casamento dar certo e considerei isso um grande fracasso. E ainda é difícil. Decepcionei as crianças e nunca mais será como se eu estivesse junto ao pai deles. Mas, sabendo como foi doloroso me divorciar pela primeira vez, estou vigilante para manter o alinhamento e não deixar ressentimentos se acumularem", disse ela.

A artista, que tem um Oscar de Melhor Atriz por Shakespeare Apaixonado (1999), é atualmente casada com o roteirista Brad Falchuk (51) e revelou que não pretende voltar a atuar: "Tenho planos de voltar a atuar? Na verdade, não. Não anseio por isso, não sinto falta. Mas as coisas podem reacender em diferentes momentos da vida. Vivi o suficiente para saber que você nunca pode fazer suposições sobre quem você vai ser. Então, nunca diga nunca!".

Mulher madura? Gwyneth Paltrow fala sobre as imposições em relação a mulheres com mais de 40 anos!

Segundo a atriz, ela não impõe a si mesma cobranças, mesmo após completar mais uma década:

"Eu me sinto muito inspirada por completar 50 anos. Eu costumava me importar tanto com o que as pessoas pensavam de mim. Agora, não me importo. É tão legal. Quando estava fazendo 40 anos, eu estava um desastre, tendo uma crise de meia-idade em torno disso. Também reconheço que estava no meio de uma grande transição, eu sabia que queria deixar meu casamento. Acho que a transição é particularmente difícil para uma mulher por causa do que a sociedade nos diz sobre completar 40 anos e que, de alguma forma, quando perdemos a viabilidade reprodutiva, não somos mais desejáveis, importantes ou visíveis. Não tenho nenhuma ansiedade completando 50 anos. Senti que essa libertação incrível começou a chegar", contou.