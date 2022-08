Guito encontra Rafa Kalimann e manda recado para José Loreto: ''Mais peoa que Tadeu''

O ator Guito compartilhou um vídeo do encontro com Rafa Kalimann e provocou o namorado da influenciadora, José Loreto

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 17h59

Neste sábado, 27, aconteceu um encontro de Guito, de Pantanal, e Rafa Kalimann (29)! O ator compartilhou um vídeo do momento e fez uma brincadeira com José Loreto (38), namorado da ex-BBB e seu colega de elenco.

"A verdade é que a Rafa é mais peoa que o Tadeu…! Vai ficar no camping , comer espetinho e tomar banho de mangueira! Perdeu peão @joseloreto", brincou ele na legenda.

E claro que o Tadeu da novela fez questão de comentar a publicação do amigo. "Quem tem amigo peão tem tudo", respondeu.

Os fãs da dupla encheram os comentários. "Larga a mão, peão!!!! Kkkkkk", "É sobre isso e tá tudo bem", "Crossover Pantanal e Rensga Hits", "A nova peoa de Pantanal", dispararam eles.

RAFA KALIMANN COMPARTILHA VÍDEO ROMÂNTICO COM JOSÉ LORETO

O amor está no ar para Rafa Kalimann (29) e José Loreto (38)! Após assumirem o romance, o casal trocou declarações na internet. Rafa compartilhou um vídeo especial ao lado do amado. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora e ex-BBB compartilhou um vídeo mostrando alguns passeios especiais que teve ao lado de Loreto.

