Gravidez "sem querer" de Michelle Loreto expõe namoro secreto com diretor do 'Encontro'

Michelle Loreto expõe namoro com comandante do programa; discreta, jornalista não havia se pronunciado sobre o romance

A jornalista Michelle Loreto emocionou os seguidores neste final de semana ao revelar que está esperando seu primeiro filho aos 43 anos. O anúncio deixou os fãs ainda mais impressionados porque ela é muito discreta sobre a vida pessoal.

Poucos sabem, mas a profissional vive um relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso, que atualmente é o "chefão" do Encontro, programa no qual ela comanda o quadro Bem-Estar desde o fim do programa como uma atração fixa na grade da Globo.

Até então, a informação não era conhecida do grande público. Nas redes sociais, ela chegou a revelar que não esperava ser mãe. "[Foi] Totalmente inesperada, não estava planejando engravidar, aliás, eu nunca quis engravidar. Foi uma surpresa", contou ela.

A jornalista chegou a dizer que acreditava que mesmo que quisesse, não poderia gerar um filho. "Eu achava que esse mioma me impediria completamente de engravidar, mais um motivo para ter ficado super despreocupada, mas, na verdade, não. Tudo depende do tamanho, do lugar que está, quem tem mioma tem que bater um papo com o médico", esclareceu ela.

Nesta manhã, Michelle Loretotambém revelou que o bebê é uma menina que vai se chamar Aurora. A jornalista publicou uma foto do ultrassom da pequena para dar a notícia para os fãs.

Gravidez de Michelle Loreto

A gravidez foi anunciada pela comunicadora com um post no Instagram no último sábado, 3. Com uma mensagem sincera, ela contou sobre a surpresa ao descobrir a gravidez aos 43 anos de idade. "Sabe aquele momento da vida em que você já sabe exatamente como tudo vai ser? Aconteceu comigo. Nunca esteve nos meus planos engravidar. Não mesmo!!! E a pressão da sociedade nunca me incomodou. Sempre falei disso abertamente. Pra mim, a mulher tem todo o direito de escolher se quer ou não engravidar, se quer ou não ser mãe - e ela pode e vai ser feliz com o que escolheu. Aos 43 anos, também dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Tava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos", disse ela.