Grávida, jornalista da TV Canção Nova morre aos 38 anos

Jornalista da TV Canção Nova estava grávida do segundo filho quando faleceu aos 38 anos

A morte da jornalista Elaine Santos comoveu os telespectadores da TV Canção Nova nesta terça-feira, 21. Ela faleceu aos 38 anos enquanto estava grávida do seu segundo filho. De acordo com a TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, a profissional estava na 23ª semana de gestação e morreu em decorrência de insuficiência respiratória , causada por um quadro de pneumonia e infecção generalizada.

A morte dela foi confirmada pela TV Canção Nova, onde ela trabalhava há mais de 15 anos. O bebê que ela esperava também faleceu.

Elaine deixou o marido e um filho de 1 ano e 8 meses. Nas redes sociais, a TV Canção Nova expressou o pesar pela morte da jornalista.

"Com profundo pesar, a Canção Nova comunica o falecimento da jornalista e apresentadora do telejornal Canção Nova Notícias, Elaine Santos, ocorrido na manhã desta terça-feira, 21. Ela foi internada na manhã desta segunda-feira, 20, com insuficiência respiratória. Grávida de 23 semanas, seu estado de saúde agravou-se e ela e o bebê não resistiram. A jornalista deixa um filho de um ano e oito meses, Léo, e o marido, Fernando Carvalho. “Hoje Elaine completou o bom combate e deixou uma lacuna imensa em nossas vidas e em nossa redação”, destaca o comunicado emitido pelo Jornalismo Canção Nova. Há 15 anos ela exercia sua profissão de jornalista na Canção Nova e, com muito comprometimento e sempre com um sorriso no rosto cativou a todos que conviveram com ela"", informaram.

Morre ator de O Cravo e a Rosa

O ator Paulo Hesse, que ficou conhecido por papéis memoráveis em novelas como ‘O Cravo e a Rosa’ e ‘Paraíso Tropical’, morreu aos 81 anos de idade. A informação foi revelada por uma amiga próxima, a atriz e diretora Bárbara Bruno, que usou as redes sociais para se despedir de seu colega de trabalho na última terça-feira, 14.

Em seu comunicado, Bárbara apenas se despediu do ator sem revelar mais detalhes de sua partida, como a causa da morte do artista. A publicação feita por ela, conta um registro antigo de Paulo caracterizado como o personagem ‘Delegado Sansão Farias’: “Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse”, a atriz deu seu último adeus ao amigo.