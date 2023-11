Morre o ator Paulo Hesse, de ‘Paraíso Tropical’ e ‘Cravo e a Rosa’, aos 81 anos

Luto! Reprise de Paulo Hesse em 'Paraíso Tropical' no 'Vale a Pena Ver de Novo' é marcada por sua triste partida

O ator Paulo Hesse, que ficou conhecido por papéis memoráveis em novelas como ‘O Cravo e a Rosa’ e ‘Paraíso Tropical’, morreu aos 81 anos de idade. A informação foi revelada por uma amiga próxima, a atriz e diretora Bárbara Bruno, que usou as redes sociais para se despedir de seu colega de trabalho na última terça-feira, 14.

Em seu comunicado, Bárbara apenas se despediu do ator sem revelar mais detalhes de sua partida, como a causa da morte do artista. A publicação feita por ela, conta um registro antigo de Paulo caracterizado como o personagem ‘Delegado Sansão Farias’: “Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse”, a atriz deu seu último adeus ao amigo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Bruno Atriz (@barbarabrunoatriz)

Vale lembrar que o ator estava para aparecer nas telinhas da emissora novamente com uma de suas últimas produções, a novela 'Paraíso Tropical' no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Agora, a exibição da trama marca uma triste despedida, mas também celebra o legado de um ator que será lembrado através de seus papéis marcantes.

Paulo iniciou sua trajetória em uma novela da Record na década de 70, ‘Venha Ver o Sol na Estrada’. Apaixonado pela atuação, o artista emendou um sucesso atrás do outro em diferentes emissoras, como ‘Mandacaru’, na Rede Manchete, ‘Éramos Seis’, do SBT, ‘Desejos de Mulher’ na Globo, e sua última aparição em ‘Água na Boca’, na Band em 2008.

Qual é a data de estreia da novela Paraíso Tropical?

A reprise da novela Paraíso Tropical já tem data de estreia no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. No começo desta semana, a emissora anunciou que a trama entrará no ar no dia 27 de novembro de 2023, substituindo a novela Mulheres Apaixonadas, que ganhou destaque na grade da vênus prateada.

Paraíso Tropical foi feita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, com direção de Dennis Carvalho, e exibida, originalmente, em 2007. Esta será a primeira vez da trama no Vale a Pena Ver de Novo. Paulo Hesse aparece na trama como o personagem ‘Laranjeira’; relembre detalhes da novela.