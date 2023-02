Glória Maria ganha homenagem da filha mais velha: "Amor e respeito"

Glória Maria morreu no último dia 2, três anos após diagnóstico de câncer

Glória Maria, que morreu no último dia 2, ganhou uma homenagem da filha mais velha, Maria (15), na noite de terça-feira, 14. A jovem postou uma série de fotos da mãe.

"Amor e Respeito", limitou-se a escrever Maria, que é irmã de Laura (14). Ambas foram adotadas em 2009, após uma temporada de Glória na Bahia.

Em outra ocasião, a adolescente lamentou a morte da mãe e falou sobre a relação delas ao longo da vida.

"Mamãe, o meu maior medo era perder você, até esse medo se tornar realidade. Te perdi, mas não para sempre. Você ainda está aqui no meu coração. Você não só foi a melhor mãe do mundo, mas também foi a melhor amiga que eu poderia ter. Eu aprendi muito com você. Minha melhor professora da vida", disse ela.

E completou: "Eu estou me sentindo segura, porque sei que você está cuidando de mim e da minha irmãzinha lá de cima. Você e a Vovó. Nós estamos felizes que vocês estão juntas depois de muito tempo. Eu queria dizer que eu vou te dar muito orgulho igual você me deu. Você vai ver. Obrigada por ter sido a minha mãe, minha parceira, e minha maior companheira".

Logo depois, ela fez um pedido para Deus. "E, Deus, cuida bem da mamãe, por favor, ela merece muito. Ela foi um amor aqui na Terra, e eu quero que ela permaneça me dando amor aí do céu", afirmou.

Tutor das filhas de Glória Maria decide que elas vão morar em mansão alugada

As filhas de Glória Maria vão seguir morando na mansão alugada que era da mãe. É o que o tutor legal das meninas, o economista Paulo Mesquita, decidiu.

As informações são da colunista Lu Lacerda, do iG. Segundo ela, Maria e Laura vão seguir morando no imóvel luxuoso e confortável localizado na Gávea, bairro do Rio de Janeiro.