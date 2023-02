Glória Maria ganha homenagem singela da instituição em que adotou as filhas: "Carinho"

Glória Maria ganha homenagem da instituição na qual adotou Laura e Maria; veja

A jornalista Glória Maria será homenageada pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF), onde ela adotou as filhas em Salvador há mais de uma década. A instituição fará uma homenagem para a global no Carnaval de 2023.

A lembrança será realizada no bloco da instituição, que vai desfilar pelas ruas da cidade na terça-feira (14), às 16h, no bairro da Liberdade. As crianças assistidas pela ONG e funcionários do local também vão homenagear a jornalista. As informações são do G1.

Também ao veículo, o diretor da instituição, Jozias Souza, contou que lembra do momento em que Laura e Maria foram adotadas por Glória Maria.

“Quem adota, na verdade, não é o adulto que chega, é a criança que escolhe o adulto. No primeiro olhar, elas absorveram o carinho da Glória Maria”, disse ele.

Segundo ele, desde o primeiro momento a apresentadora demonstrou carinho pelas duas. “Ela ficava na praça com as crianças, subia nos apartamentos, vivia na forma mais natural possível, demonstrando realmente laços de afetividade com as crianças”, contou.

SEGREDOS

O colunista Bruno Astuto fez uma homenagem para a jornalista e apresentadora Gloria Maria em sua coluna semanal no Jornal O Globo neste domingo, 12. Ele é padrinho de batismo da filha caçula da amiga, Laura, e também teve a jornalista como madrinha de seu casamento. Com uma longa amizade, ele relembrou momentos da convivência com ela em um texto carinhoso.

Astuto relembrou as pílulas que Gloria Maria tomava todos os dias, a relação dela com o tempo e também o batizado da filha da amiga.

“Havia também as pílulas, algo entre 60 e 80 por dia, dicas de pessoas comuns dos mais de 130 países que visitou. Eram todas naturais, mas, por via das dúvidas, Glória jogava as cápsulas fora e misturava os conteúdos na água. 'Elas que fazem mal', inventou. Um dia, amassei todas as cápsulas, e elas viraram como um imenso chiclete Bubalooo. Jamais houve viagem em que eu não tivesse que buscar as encomendas de 'Madame Gloria' numa farmácia alternativa, seja em Seul, seja em Manaus”, disse ele.