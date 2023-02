Glória Maria dizia que jamais colocaria idade em lápide: "Nem pensar!"

Glória Maria morreu após anos de tratamento contra um câncer no cérebro

Glória Maria dizia que não gostava de falar de morte e que não cogitaria colocar a sua data de nascimento - ou seja, revelar a idade - em sua lápide. A jornalista morreu nesta quinta-feira, 02.

"Eu não gosto de papo de morte. Não vai ter aquela 'do ano tal ao ano tal'. Isso está fora. 'Nasceu tanto, e morreu tanto'. Nem pensar! Só ia colocar assim: 'A mulher que morreu sem idade'", ressaltou.

A fala de Glória foi uma afirmação que fez durante participação no programa "Que História é Essa, Porchat?".

"Só o RH sabe a idade da Gloria", emendou Fábio Porchat (39), apresentador do programa. "Pegou fogo anos atrás e não tem mais nada", respondeu ela, na ocasião.

Fábio lamentou a morte de Glória. "Das melhores pessoas da TV, das melhores jornalistas que tivemos. Das pessoas mais alegres que conheci. Que pena. O que não tem idade, é eterno!".

Em 2014, Léo Dias (47), que na época era do jornal O Dia, publicou sobre um suposto plano de saúde com o nome de Gloria.

Em entrevista para o próprio Leo Dias, meses depois, ela revelou: "Tudo que sai meu é errado. Eles dizem até que nasci na Bahia. É com isso que fico revoltada".

Luta contra câncer

Em nota a Rede Globo informou: "É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio".