Globo é acusada de fazer diferença entre Guimê e Sapato após o BBB23: "Por que?"

Globo é acusada de fazer diferença entre os dois brothers que foram expulsos do BBB23; veja

Telespectadores do BBB23 nas redes sociais estão incomodados com uma situação que está rolando após a final do programa que coroou Amanda como a grande campeã da edição. É que eles estão acusando a Globo de beneficiar Cara de Sapato.

Enquanto MC Guimê nunca mais foi visto na presença dos participantes, o lutador teve imagens exibidas no Mais Você e esteve presente na festa que reuniu os ex-participantes nesta madrugada .

Nas redes sociais, muitos estão questionando a postura da emissora. "Isso aqui é a prova que aquele boato de que queriam expulsar só o Guimê tava certo. A produção não age como se uma importunação sexual tivesse acontecido, porque claramente eles teriam um futuro com o Cara de Sapato na emissora e tão fazendo tudo pra limpar imagem dele", disse um.

"Porque o Sapato está com tanta relevância na Globo e o Guimê foi cortado de tudo? Rolou alguma coisa de diferente entre os dois?", questionou outro. "Parece que só deu ruim pro Guimê, né? Perdeu casa, casamento, tá recluso. O outro tá em festa em sítio, passeio de lancha, lambendo as caprichetes, bom genro da família tradicional brasileira. Ovacionado. E olha que o Guimê nem deu mata leão ou imobilizou a moça. Estranho", comentou um terceiro.

Seguidores também lembraram de Bruno Gaga , que desistiu após uma crise psicológica. "Chocada que excluíram o Bruno de tudo como se ele nunca tivesse existido, mas o Sapato e o Guime sempre presentes nos vídeos…", lamentou outro.

REVELAÇÕES

Muito se falou sobre a identidade do namorado alemão de DomitilaBarros após ela dizer que era comprometida no BBB 23. Moritz Carlo não ficou muito tempo fora da mídia brasileira, mas era seu desejo, segundo contou a miss Alemanha.

"Ele me apoiou muito para participar do "BBB" sob a condição de que eu não falasse dele e que a foto dele não vazasse. Acabou que isso aconteceu. Tomou uma dimensão que ele nem consegue acompanhar. Ele falou que entende meu sonho, apoia tudo, mas que não quer estar nos holofotes. Eu respeito isso", contou ao jornal O Globo.

Falando sobre seus planos, ela contou que quer retornar ao Brasil, ainda mais em um momento de oportunidades após a passagem pelo reality show. "Morei na Alemanha por 17 anos. Foi lá que tive oportunidades. Por isso o "BBB" foi tão importante, porque pela primeira vez consegui a chance de contar a minha história e trabalhar aqui no Brasil. Minha família vive aqui, amo a minha terra, a minha língua e o meu povo. Sempre me esforcei muito para encontrar caminhos para voltar. Inclusive no ano passado me candidatei para o "BBB" como Pipoca", contou.