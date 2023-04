BBB23: Domitila cai em lágrimas ao vivo e rebate provocações de rivais: ‘Sou ativista, sim’

Ativista e Miss Alemanha Domitila Barros desaba ao vivo durante Grande Final do BBB 23 e rebate acusações de Desérticas

Durante a Grande Final do Big Brother Brasil 23, nesta terça-feira, 25, a ex-sister e Miss Alemanha Domitila Barros não segurou a emoção ao ver um VT super emocionante, que exaltava os participantes pretos do programa. Então, a ativista não conseguiu conter as lágrimas quando foi chamada pelo apresentador Tadeu Schmidt assim que a passagem acabou.

Bastante emocionada com as imagens, a modelo não deixou de esconder suas lágrimas durante o ao vivo. “É muito forte, é muito difícil. Teve muita coisa que eu não quis nem ver. Mas acho que a parte mais difícil é que nenhum da gente quis entrar lá para provar isso, sabe?”, começou a ativista.

De forma indireta, Domitila rebateu algumas provocações que ouviu de suas rivais quando deixou a casa mais vigiada do país. Depois de sua eliminação, a professora de educação física Larissa Santos e a atriz Bruna Griphao, duvidando do ativismo da rival, acusando ela de ter falas machistas contra a personal trainer.

“Eu falei dia desses que eu fui pro BBB me divertir. Eu queria ser que nem todo mundo, eu só queria me divertir, poder brincar, zoar, esquecer, poder tirar onda. Mas tem essa cobrança ainda em cima da gente. A gente precisa primeiro educar, letrar, não pode errar... É muito, entendeu? Eu sou ativista, sim. Mas eu fui pro BBB como pessoa física. Eu só queria ser um brother ou uma sister. Mas uma coisa que eu não quis era ir para lá para provar que essa é a nossa realidade. Eu sonhava que ia entrar e a maioria ser preta era para provar o contrário”, finalizou a modelo.

Domitila: "Uma coisa que eu não quis era ir para lá pra provar que essa é nossa realidade, tá entendendo?" #BBB23#RedeBBB#FinalBBB23pic.twitter.com/ADKa5CGIIt — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2023

BBB23: Bruna Griphao passa mal em crise durante ao vivo da Grande Final

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz Bruna Griphao aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal”, revelou Bruna.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês”, completou a finalista. Quem será que vai levar o prêmio equivalente à R$ 2,88 milhões nesta noite tão tensa de decisão do reality?