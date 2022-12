Giuliana Morrone celebra a sua primeira reportagem no Globo Repórter

Giuliana Morrone grava reportagem na Tanzânia para o Globo Repórter: 'Sempre foi um sonho de profissão'

A repórter Giuliana Morrone está radiante com o novo desafio em sua carreira. Acostumada com as matérias nos corredoresdo Congresso Nacional, ela mudou de cenário e gravou uma grande reportagem para o programa Globo Repórter. Esta é a primeira vez que ela faz uma reportagem para o programa e está empolgada.

A reportagem de Morrone foi feita na Tanzânia, país da África, na qual ela acompanhou a migração de milhares de animais selvagens, os gnus, por um rio ocupado por crocodilos. Além disso, ela conheceu os maasais, um grupo tradicional da região, e também foi ao monte Kilimanjaro.

“Fazer o ‘Globo Repórter’ sempre foi um sonho de profissão. Sou repórter em Brasília, cubro política e economia. Amo o que faço e amo também aventura. Quando não estou trabalhando, me lanço em novos destinos, novas experiências. E foi assim que subi, pela segunda vez, o Kilimanjaro, a montanha mais alta do continente africano. No programa, mostro como a montanha é sábia e tanto nos ensina a ter paciência, resiliência, perseverança, além de como lidar com o imprevisível, o improvável”, disse ela.

E completou: “Eu me preparei fisicamente para chegar ao cume e encarar a falta de oxigênio e o cansaço a quase 6 mil metros de altitude. Quando estava a 5.680 metros de altitude, a montanha me deu mais uma lição. O público vai saber qual foi nesta sexta-feira".

A participação de Giuliana Morrone no Globo Repórter vai ao ar nesta sexta-feira, 9, após a novela Travessia.