Giovanna Ewbank ostenta bumbum perfeito em clique de biquíni: ''Maravilhosa!''

Giovanna Ewbank arrancou elogios ao exibir seu bumbum perfeito em clique de biquíni

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 15h42

Nesta quarta-feira, 18, Giovanna Ewbank (35) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar toda sua beleza.

A atriz publicou um clique onde ela aparece de costas em meio a natureza, exibindo seu corpão invejável e ostentando seu bumbum perfeito, usando um biquíni fio dental, combinando com um bucket colorido.

Na legenda, ela brincou com as baixas temperaturas que estão fazendo no Brasil: "Ta frio?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Perfeição!", falou outro. "Simplesmente linda e gostosa!", escreveu um terceiro.

Mamãe babona!

Recentemente, Gio encantou a web ao mostrar o filho caçula, Zyan (1), brincando no shopping ao lado de um amiguinho, enquanto usava um rabinho no cabelo.

"O passeio ontem com os caçulas foi tranquilinho neh @pinymontoro? SÓ QUE NÃO. Olha o terror que Zyan e Bento tocaram no shopping", escreveu ela na legenda do post em questão.

Confira os cliques de Giovanna Ewbank ostentando um bumbum perfeito em clique de biquíni: