Giovanna Ewbank encanta ao mostrar Zyan de rabinho no cabelo em shopping

Apresentadora Giovanna Ewbank mostrou passeio com Zyan no shopping e esbanjou fofura na rede social

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 18h21

A atriz Giovanna Ewbank (35) encantou ao mostrar novas fotos do filho caçula aprontando!

Neste sábado, 14, a esposa de Buno Gagliasso (40) compartilhou cliques de Zyan(1) brincando no shopping com um amiguinho e provou que o pequeno adora uma arte.

De rabinho no cabelo, o herdeiro apareceu em um clique no espelho com Giovanna Ewbank esbanjando estilo antes de aprontar várias.

"O passeio ontem com os caçulas foi tranquiliiiinho neh @pinymontoro? SÓ QUE NÃO. Olha o terror que Zyan e Bento tocaram no shopping kkkkkk…!", mostrou ela.



"PS: Vejam no último vídeo oq Zyan anda ensinando pros amigos… a se jogar no chão no meio do shopping kkkkkk ele vai ser uma ótima cia não acham?", brincou a loira.

Ainda recentemente, Giovanna Ewbank divertiu ao publicar um vídeo de Zyan dançando com a irmã mais velha.

Giovanna Ewbank mostra Zyan aprontando em shopping; confira: