Gil do Vigor fala sobre irmã em reality show e pede ajuda dos fãs: “Muito difícil”

A irmã de Gil do Vigor, Janielly, está participando do reality show ‘A Grande Conquista’ e o ex-BBB foi às suas redes sociais pedir ajuda de seus fãs

Nesta quarta-feira, 17, Gil do Vigor foi às suas redes sociais falar sobre a participação de sua irmã Janielly no reality show “A Grande Conquista” da RecordTV.

A irmã do ex-BBB participou de uma prova no programa e o resultado será dado ao vivo. Além disso, ela corre o risco de ser eliminada da competição apresentada por Mariana Rios.

Por conta disso, o semifinalista do BBB 21 foi ao seu Twiiter pedir ajuda aos seus fãs para que Janielly fique no programa.

“Gente, tudo dando certo, mas nós precisamos muito da ajuda de todos para nossa Jany vigorar. Eu sei que posso contar com vocês, mas assim, vai ser MUITO DIFÍCIL e cada voto irá contar”, desabafou o economista.

A participação de Janielly em ‘A Grande Conquista’ já rendeu muitas emoções para Gil, que chegou a aparecer chorando em suas redes sociais após a irmã conseguir permanecer na casa.

Gente, tudo dando certo mas nós precisamos muito da ajuda de TODOSSSSS pra nossa Jany vigorar. Eu sei que posso contar com vocês mas assim, vai ser MUITOOOO DIFÍCIL e cada voto irá contar. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 17, 2023

Eita!

E uma frase dita na casa de “A Grande Conquista” gerou polêmica aqui fora. Isso porque, Natália Deodato que está confinada no reality-show, acusou Linn da Quebrada- que participou do BBB 22 com ela – de não responder mensagens.

A cantora veio a público rebater as acusações feitas por Natália e comentou: “1- eu perdi o celular que tinha e estou com outro número. 2- eu não gosto de grupo de zap. Fico ansiosa com a sensação de sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia. 3- não é elitismo é meu modo de preservar minha saúde mental “