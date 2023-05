Ex-BBB Linn da Quebrada rebate acusação de Natália Deodato: ''Meio incoerente''

Confinada no reality 'A Grande Conquista', ex-BBB Natália Deodato acusa Linn da Quebrada de estrelismo e cantora responde nas redes sociais

Durante o confinamento no reality A Grande Conquista, a ex-BBB Natália Deodato (23) acusou a também ex-sister Linn da Quebrada (32) de estrelismo.

"É estrela, não fala com pobre não. A gente tem um grupo eu, ela, Jessi e Naiara Azevedo. Nós três ficamos falando sozinhas lá", disse Natália.

Após a fala de Natália, na madrugada desta terça-feira, 16, em sua conta no Twitter, a rapper rebateu a acusação da modelo, ex-colega do Big Brother Brasil 22.

"Vamos aos fatos: 1- eu perdi o celular que tinha e estou com outro número. 2- eu não gosto de grupo de zap. Fico ansiosa com a sensação de sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia. 3- não é elitismo é meu modo de preservar saúde mental", começou falando.

Linn ainda disse que a relação entre elas no BBB 22 não foi das melhores: "E outra, a Natália já está no seu terceiro reality. Me parece meio incoerente se apoiar na justificativa de eu não falar com ela por ela ser pobre. Nossa 'amizade' na casa foi bem conturbada e bola pra frente. Estamos seguindo. Não soul a melhor pessoa, mas faço meu melhor do meu jeitinho", finalizou a famosa.

Linn da Quebrada revela qual é sua relação com as redes sociais

A atriz e cantora Linn da Quebrada participou do Festival Converse com Outras Ideias, realizado pela GloboNews e com mediação de Aline Midlej, e comentou sobre saúde mental. Ela também revelou qual é a sua relação com as redes socais.

Ela contou que gosta de responder quando vê algum assunto ganhando repercussão nas redes sociais. “Tem gente que começa a me criticar porque sabe que eu vou responder. As pessoas geram um conteúdo, que fica lá sendo curtido, se eu vejo que tem muitas pessoas que começam a curtir e levar aquilo para frente, eu vou lá discutir aquela ideia, aquele pensamento para que, quando alguém veja, veja uma outra possibilidade. Se eu não responder, vou ficar entalada”, contou.