Geraldo Luís revela ser solitário e afirma ter sido alertado sobre traição na Record TV

Em participação no Podcontigo!, Geraldo Luís revelou que foi alertado sobre possíveis traições dentro da Record TV

O apresentador Geraldo Luís (53) revelou que chegou a ser alertado para tomar cuidado com algumas pessoas da Record TV que poderiam tramar contra ele. A declaração foi dada durante entrevista ao PODCONTIGO!.

Segundo o comunicador, o trabalho na televisão fez ele se tornar uma pessoa insegura quanto a amizades e, por conta disso, ele prefere ter uma vida reservada e longe dos holofotes. "Sou um cara extremamente solitário, tenho pouquíssimos amigos, não confio em ninguém" , disse.

"São três amigos que eu tenho, um deles, que eu tinha até pouco tempo, me traiu por uma mediocridade tão tola e me doeu demais. Então vão diminuindo e você vai ficando sozinho, por isso eu gosto mais de bicho. Eu amo natureza, falo com árvore. Consigo ficar dias sem falar, no mais absoluto silêncio. Televisão é um lugar muito perigoso para ter amigos", declarou ele, que aponta seu filho como um dos seus melhores amigos.

Sobre as relações que construiu ao longo da carreira na TV, Geraldo revelou que Marcelo Rezende foi um grande aliado. Ele disse que o amigo jamais iria aceitar o que estava acontecendo com ele dentro da Record.

"Ele iria meter o pé, ele iria mandar nego à put* que pariu. O Marcelo era de uma coragem humana. Quando ele morreu, o grande amor da vida dele, a Lu Lacerda, falou: 'Olha, Geraldo, tome cuidado com essa pessoa, com isso e com isso'. E mais da metade das coisas que ela me alertou, aconteceram ", contou.

O eterno comandante do Balanço Geral ainda completou dizendo que não somente Lu Lacerda o alertou sobre pessoas dentro da emissora paulistana, mas também a apresentadora Xuxa Meneghel. Ele se disse grato pelo carinho da loira: "A Xuxa foi de uma dignidade comigo quando eu estava na Record, de ter me alertado".

"Ela foi fundamental, ela me fez um alerta na época da Record, que na época eu despertei, acordei para uma pessoa e ela estava certa", declarou ele, que aproveitou para mandar um recado para a artista: "Xuxa, você é grandiosa. O seu caráter e a tua coragem é assustadora. Um dia, se você falar para mim: 'Conta'. Eu vou contar. Jamais vou passar por cima do nosso amor, da nossa amizade".