Geraldo Luís revela mágoa de colegas da Record após saída: "Covardes"

Em participação no Podcontigo!, Geraldo Luís comentou sobre ter sido desprezado por Rodrigo Faro após deixar a Record TV

Depois de passar 16 anos na Record TV, parece que o apresentador Geraldo Luís (53) deixou a emissora com algumas mágoas. Em participação no PODCONTIGO!, o famoso abriu o coração e confessou que ficou triste com a reação de alguns antigos colegas de trabalho.

Segundo o comunicador, que ficou conhecido por popularizar o jornalismo da emissora com o Balanço Geral, poucas pessoas enviaram mensagens ou ligaram para desejar sucesso em sua trajetória. "Sempre fui solidário com as pessoas, em qualquer momento eu sou. Porque hoje nós estamos, hoje nós temos, hoje nós somos, mas amanhã tudo muda, tudo é temporário, tudo isso aqui é emprestado, todos nós temos um prazo de validade", disparou.

Ele aproveitou para finalizar as polêmicas a respeito de uma suposta briga com Rodrigo Faro e garantiu que não tem nada contra o apresentador. No entanto, ele revelou que o artista foi uma das pessoas que não o procurou após sua demissão.

"O Rodrigo eu não tenho nada contra, não é meu inimigo, nem nada. Mas algumas pessoas lá eu obviamente gostaria de ter recebido um 'boa sorte', 'o que aconteceu?'. Mas tem algumas pessoas que ficam covardes. Uma pancada não ligou", revelou.

Mas nem tudo é decepção, Geraldo também se disse grato pelas ótimas relações que construiu ao longo de sua jornada na Record. Ele contou que nomes como Renata Alves e César Filho, foram amigos que ligaram para ele.

Leia também: Geraldo Luis alfineta Rodrigo Faro ao comentar suposta rixa: "Não pode"

Geraldo Luís encerrou seu contrato com a Record TV em maio deste ano após passar alguns anos se sentindo desvalorizado dentro da emissora. Segundo o jornalista, ele chegou a apresentar projetos populares para a diretoria, mas todos foram rejeitados.