Geraldo Luis alfineta Rodrigo Faro ao comentar suposta rixa: "Não pode"

Geraldo Luis alfineta o funcionário da Record TV; veja o que ele disse

Anos após uma confusão nos bastidores, o apresentador Geraldo Luis esclareceu qual sua relação com Rodrigo Faro. É que os dois já foram envolvidos em uma série de boatos. Hoje, após deixar a Record TV, ele esclareceu que está tudo bem.

“Ele é um colega de trabalho, eu o respeito. Não teve rixa, teve briga de produção. Na época as produções começaram uma ‘brigaiada’”, contou ele ao Sensacional, programa da RedeTV!. O apresentador disse que inclusive nunca se envolveu na confusão.

Segundo ele, Faro não poderia ter se irritado com o colega. “E outra, ele nem pode ter rixa minha, porque eu entregava com 15 pontos [de audiência], deixava em primeiro, segundo lugar”, disse ele lembrando do momento áureo em sua carreira.

Geraldo Luis disse que a confusão foi entre as equipes. “A produção dele começou a tentar pegar pautas do ‘Domingo Show’, porque ele começou a contar história também. Na época, liguei para ele [o Rodrigo] e falei: ‘Não dá pra deixar a sua produtora, o seu diretor vir aqui brigar com o meu’. Só teve esse desentendimento de produção”, garantiu.

Pediu demissão após período na geladeira

O apresentador Geraldo Luis revelou detalhes sobre a sua saída da Record TV. Ele pediu para antecipar o fim do contrato e deixou a emissora há pouco tempo. Agora, em entrevista no programa The Noite, do SBT, o comunicador contou sobre a sua decisão.

“Nunca fiquei fora do ar. É a primeira vez na minha vida por uma escolha. A Record não me demitiu. Meu contrato ia até setembro do ano que vem e eu pedi: 'Quero ir embora porque não consigo mais ser feliz aqui'. Tem uma hora que você se prende e não consegue mais fazer nada, e eu precisava fazer, ser o Geraldo Luis, voltar a contar histórias”, declarou.