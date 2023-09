Geraldo Luís promete impressionar com novo programa na Rede TV: 'Não tenho vergonha'

Em entrevista à CARAS Brasil, Geraldo Luís falou sobre preparativos para sua estreia na Rede TV e adiantou detalhes do novo programa

Três meses depois de deixar a Record TV, Geraldo Luís (52) está mais do que pronto para voltar à TV aberta. Recém contratado da Rede TV!, o comunicador tem se preparado para estrear um programa aos domingos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele adiantou detalhes sobre a atração, que se chamará Geral do Povo.

"Eu quero impressionar pela simplicidade, pelo óbvio. Tem que ser assim, um programa simples. Vai ser o programa mais simples e mais legal dos domingos, porque o mais difícil de se fazer televisão é o simples", disparou ele, que também apresentará o Ultra Show Sidney Oliveira, nas noites de terça-feira.

Em Geral do Povo, o apresentador pretende levar histórias reais para a televisão, algo que ele acredita que acabou se perdendo nos últimos anos. "É um programa família, que vai ter alegria e emoção. Eu, como contador de histórias, sei gerar emoções verdadeiras, porque hoje a televisão está mais do mesmo, a cópia da cópia", disse.

"Sou um comunicador popular, não tenho vergonha de fazer televisão para o povo, eu falo de A a Z. O Geral do Povo é um programa que vai estar nas comunidades, nas favelas, vai emocionar", afirmou ele, que por mais de 10 anos comandou o Balanço Geral.

Ainda dando os primeiros passos dentro da nova emissora, Geraldo conta que sua estreia na Rede TV não deve demorar muito e já está prevista para outubro. "A Rede TV tem pressa e eu gosto muito disso. Eles querem antes do final de outubro colocar o Geral do Povo no ar", adiantou.

Quanto ao horário, ele conta que a atração vai concorrer com grandes nomes, como Eliana e Luciano Huck, o que se torna um grande desafio. "Vamos entrar no horário que é final da tarde começo de noite, no olho do furacão".

"Mas sempre é um grande desafio, porque cada domingo é um programa novo que você enfrenta. Mas é o dia mais forte da semana, onde você tem um encontro com a família brasileira", disse ele, que não esconde a ansiedade para ter o contato direto com o público de casa.