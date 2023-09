Geraldo Luis assina contrato com nova emissora de TV após deixar a Record TV

Poucos meses após demissão da Record TV, Geraldo Luis é apresentado como funcionário de outra emissora de TV e ganha dois programas

O apresentador Geraldo Luis está de volta à TV. Poucos meses após deixar a Record TV, ele assinou contrato com a RedeTV!. A novidade foi revelada em um comunicado oficial na tarde desta terça-feira, 12.

A emissora anunciou que ele vai comandar dois projetos inéditos, que devem estrear em outubro e serão semanais, e já tem patrocinador. A primeira atração será o Geral do Povo, que será exibido aos domingos e promete ser simples e levar diversão para os telespectadores. A segunda atração será exibida nas noites de terça-feira, chamado Ultra Show Sidney Oliveira, que vai premiar consultores e clientes da marca.

Ele comemorou a novidade em declarações no comunicado. "Obrigado, RedeTV!. É a maior realização profissional da minha vida voltar aos domingos e estrear no horário nobre às terças-feiras. Minha felicidade é imensa ao dizer que estou voltando ao colo do povo brasileiro. Durante cinco anos, comandei um domingo repleto de alegria e emoção, um domingo dedicado ao povo. Agora, esse domingo estará de volta na tela da RedeTV!. O brasileiro vai se emocionar novamente com suas histórias, poderá se ver na televisão com o Geraldo do povo”, disse ele.

E completou: "Isso sem contar com o enorme desafio de apresentar um show de prêmios dessa empresa tão popular e respeitada, que é a Ultrafarma. Um programa que receberá revendedoras e clientes para se divertir e brincar comigo no palco. E, mais importante, o povo ganhará dinheiro no nosso Ultra Show Sidney Oliveira. São dois grandes programas, dois grandes projetos, e estou extremamente feliz".

Geraldo Luis falou sobre a saída da Record TV

A saída de Geraldo Luis da Record TV foi anunciada em meados de 2023. "A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data. Desejamos sucesso ao Geraldo Luís em carreira e em seus projetos futuros", informaram.

Logo depois, ele falou mais sobre o cenário de sua demissão. Em contato com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ele contou que quer fazer novos projetos na carreira e não tinha perspectiva de conseguir fazer isso na Record TV. "Não foi demissão e nem teria motivos para isso. Gostaria de colocar em prática programas de grande apelo popular e perspectiva de sucesso, contudo não condizia com os interesses momentâneos da emissora", disse ele, e completou, citando os programas de sucesso que fez na TV: "Queria voltar com o 'Domingo Show' ou mesmo com o 'A Noite é Nossa', mas simplesmente o momento não estava se compatibilizando os mesmos interesses. Tenho diversas ideias de grandes programas novos. Achei melhor seguir um novo rumo para assim realizar esses projetos".

Por fim, ele contou que a sua saída da Record TV foi amigável e decidiram antecipar o fim do contrato. "Gratidão. Sou um profissional de TV, um comunicador que ama criar e viajar contando histórias. Fiz muitas coisas darem certo por lá. Agora farei e irei surpreender para onde for. A televisão precisa voltar a ousar no simples", declarou.