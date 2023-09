Geraldo Luis lamenta morte de apresentador de TV: ‘Foi um farol’

Geraldo Luis presta homenagem para apresentador que fundou o Balanço Geral e morreu nesta quinta-feira, 7

O apresentador Geraldo Luis, que fez sucesso no programa Balanço Geral, da Record TV, lamentou a morte do apresentadorRaimundo Varela, que fundou o programa Balanço Geral Bahia. Ao receber a notícia da morte do colega de profissão, ele fez questão de homenageá-lo nas redes sociais e falar sobre a importância do programa para a população.

"Morre o fundador do Balanço Geral que morava na minha linda Bahia. Hoje presto minha homenagem e gratidão a este profissional Raimundo Varela, que iniciou há anos o primeiro Balanço Geral na BA. Um estilo popular e justiceiro ao povo mais simples, Varela deu início ao que depois em São Paulo eu e Douglas Tavolaro demos vida aos paulistanos e o restante do país. Varela iniciou este programa e apertou o botão do foguete desta máquina de audiência e sabe o porque ? Porque quem apresenta ele e não deixa o popular de lado é aceito", disse ele.

E completou: "Quando em 2007 fui contratado pela Record fui entender o que era esse programa e Douglas me pediu mudanças pra deixar mais popular e com a cara de São Paulo. Foi uma aposta corajosa dele e da emissora. O balanço foi minha raiz onde nasci para o entretenimento e programas de auditório e isso devemos todos nós a este homem que hoje nos deixou. Não morre apenas o apresentador “ pai “ do Balanço mas morre um pouco da fórmula real de se fazer Tv e valorizar o seu regional. Telejornais regionais tem muito mais força e audiência que muitos locais e suas praças. E porque ? Porque o povo ama se ver na TV e alguém que sem máscaras brigue por ele".

Por fim, ele lamentou a morte do colega. "Deixo aqui minhas condolências à família deste colega e professor, a minha oração que Deus receba lá em cima. Varela foi um Farol a muitos Balanços…continuará aceso em nossas lembranças. Ele não tinha uma coisa que era fantástica , Varela não tinha ego inflado e era o mesmo dentro de fora da Tv. Balançaaaaa Varela e obrigado por tudo", finalizou.

Morre Raimundo Varela

O apresentador Raimundo Varela, que comandou o Balanço Geral Bahia, da Record TV, faleceu aos 75 anos de idade. A morte dele aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 7, em uma clínica de Salvador.

De acordo com o site G1, ele estava internado há cerca de dez dias e estava em estado de coma. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Ao longo de sua vida, Varela trabalhou como operário em uma fábrica, foi jogador de futebol e taxista, até se tornar apresentador de TV. Ele assumiu o cargo de apresentador do Balanço Geral na década de 1980 e fez sucesso na função.

O apresentador deixou a esposa e dois filhos. O velório acontece nesta quinta-feira, 7, e o corpo dele deve ser cremado.