Geraldo Luís faz apelo para voltar à televisão após sair da Record: “Necessidade”

Geraldo Luís abre o jogo sobre retornar à televisão e revela se está negociando com emissora após encerrar contrato com a Record TV

Geraldo Luís abriu o jogo sobre seu futuro profissional na manhã desta quinta-feira, 15, no programa ‘Morning Show’ da Jovem Pan. Após encerrar seu contrato de 16 anos com a Record TV, o jornalista rebateu os boatos de que estaria negociando com outra emissora e fez um apelo ao vivo para retornar à televisão.

O assunto surgiu quando o apresentador da atração, Paulo Mathias, perguntou sobre as especulações: “Você vai para a RedeTV!?”, ele foi direto. “Olha, está todo mundo me perguntando isso. Eu não posso estar em algum lugar que falam. Daqui a pouco vão falar que também estou vindo pra cá [Jovem Pan]”, Geraldo brincou.

“Você pisa num lugar e eles começam”, disse o comunicador, afastando os boatos após ser visto na RedeTv. Ele ainda brincou sobre a possibilidade de ir para a Jovem Pan: “Eu gosto muito. Isso aqui é um desafio, uma nova geração, uma nova era, um novo tudo. Isso aqui não é nem um laboratório, é uma pós-graduação”, o comunicador elogiou.

Na sequência, Geraldo mostrou que está aberto para negociações e que pretende retornar a televisão: “Não é que eu não quero, eu preciso voltar! É uma questão de necessidade. Eu ainda não recebi nenhuma proposta. Eu preciso voltar, pois eu nasci para isso”, o jornalista fez o apelo para voltar às telinhas.

Para finalizar o assunto, o apresentador falou que o jornalismo é a sua verdadeira vocação: “Tem muita gente que está na televisão, porque teve sorte ou outras coisas, mas a gente não. Nós temos uma trajetória, nós sonhamos e buscamos isso”, Geraldo concluiu a declaração.

Nesta quinta-feira, 15 de junho, o #MorningShow vai receber o jornalista, apresentador e radialista Geraldo Luís; acompanhe a partir das 10h no rádio, TV JP News ou @panflixoficialpic.twitter.com/0f5FLHpMCp — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) June 15, 2023

Vale lembrar que Geraldo deixou a Record no final de maio. Logo após a decisão, a emissora publicou uma nota: “Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data. Desejamos sucesso ao Geraldo Luís em sua carreira e em seus projetos futuros", informaram.

Geraldo Luís revela o motivo para sua saída da Record TV:

Em contato com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o apresentador Geraldo Luís revelou o motivo pelo qual deixou a Record TV. Durante a conversa, o jornalista contou que quer fazer novos projetos na carreira e não tinha perspectiva de conseguir fazer isso na emissora.