Gente? Reação do namorado de Luisa Sonza nos bastidores do 'Altas Horas' divide opiniões

Reação do namorado de Luisa Sonza viraliza nas redes sociais; veja o vídeo

Namorado da cantora Luisa Sonza, o influenciador Chico Moedas está sofrendo críticas nas redes sociais nesta quarta-feira, 6, após um flagra dos bastidores das gravações do programa Altas Horas, que será exibido pela Globo neste final de semana.

É que ele foi ao programa ao lado da artista, mas fez "cara de paisagem" ao vê-la cantando Chico, música que ela compôs em sua homenagem. Visivelmente tímido, ele não consegue sequer encarar a amada, o que acabou gerando muitas reações dos fãs.

"A carinha de quem tá arrependido", comentou um. "Acho fofo, mas essa superexposição pode ser ruim para o relacionamento deles", declarou outro. "Ele não aguenta mais, tortura não é entretenimento", alfinetou outro. "Ele tem uma carinha de tonto, né? Queria olhar assim pra ela", disse outro.

Luisa Sonza e Chico Moedas assumiram o romance em julho, no dia em que ela comemorou o aniversário de 25 anos. Nas redes sociais, o influenciador compartilhou uma série de fotos ao lado da amada. “Hoje é o dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim”, começou Chico, através de seu perfil oficial no Instagram.

🚨FAMOSOS: Reação de Chico assistindo a namorada Luísa Sonza cantar “Chico” no Altas Horas. pic.twitter.com/7MD2idLKA1 — CHOQUEI (@choquei) September 6, 2023

Quem é Chico Moedas?

Conhecido também como Chico Moedas, o namorado de Luísa Sonza ganhou o apelido inusitado devido ao seu hábito de investir em bitcoins , uma criptomoeda considerada como um dinheiro eletrônico. Antes, ele era chamado pelos fãs e internautas de Chico Bitcoins, o que originou seu nome nas redes sociais "chicoin".

Chico tem 27 anos e é do Rio de Janeiro. O influenciador é amigo de Casimiro Miguel, o Cazé, e ficou conhecido por participar das lives diárias realizadas pelo jornalista, principalmente dos "reacts" que eles fazem às mansões que estão à venda, ou até mesmo de famosos. Inclusive, ele participou da cobertura da Copa do Mundo 2022 realizada por Casimiro na Cazé TV.