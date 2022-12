Galã de Travessia foi casado com atriz assassinada nos anos 90

Raul Gazolla, eterno galã das novelas da Globo, foi casado com Daniella Perez por dois anos

Raul Gazolla (67) é um eterno galã das novelas da Globo. Atualmente, ele dá vida a Vandami, personagem de Travessia, trama da escritora Gloria Perez (74). O que muitos não sabem é que a autora da história já foi sogra do artista, quando ele foi casado com Daniella Perez, atriz que foi assassinada aos 22 anos, em 1992, no Rio de Janeiro.

Raul e Daniella viveram três anos juntos, entre 1989 e 1992. Eles se conheceram quando a artista ainda não havia começado a atuar, e se destacava como dançarina. Por causa de seu trabalho, ela, aos 19 anos, conheceu o ator --que era 14 anos mais velho.

"Ela era bailarina ainda, não era atriz. Eu fazia Kananga do Japão e Christiane Torloni, que era meu par na trama, ia dançar na novela com o Carlinhos de Jesus. O autor então escolheu uma bailarina para dançar comigo e a escolhida foi a Daniella", relembrou Gazolla, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda. "Eu sonhava com ela desde a adolescência. Quando eu a vi pela primeira vez, pensei: 'Meus Deus, é ela'. Eu me encantei e logo depois me apaixonei."

O namoro dos dois começou durante os ensaios na casa de Gloria Perez, e já engataram numa intensa relação. Eles decidiram rapidamente se casar para poderem morar juntos, uma exigência da bailarina e atriz. O casal ainda decidiu se unir, em 1990, sem contar para a autora de novelas, já que ela não apoiava a relação devido à diferença de idade entre os dois.

Desde então, o relacionamento dos dois viveu anos muito bons, sempre mostrando cumplicidade e carinho para os fãs do casal. No ano de 1992, o casal já planejava ter o primeiro filho, quando a fatalidade encerrou os planos que eles tinham.

Na última semana daquele ano, Daniella foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua. Ela era par romântico do artista na novela De Corpo e Alma, e virou alvo dele e de sua então esposa, Paula Thomaz, já que eles não aceitavam que seu papel fosse diminuido na trama.

O ator foi preso e passou seis anos e nove meses na cadeia, sendo solto após cumprir um terço da pena. Na prisão, ele se converteu e virou pastor. Guilherme morreu em novembro deste ano, vítima de um infarto. Ele foi velado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), local em que virou pastor. A cerimônia foi aberta ao público.

RELAÇÃO COM GLORIA PEREZ

Travessia é a quarta novela de Gloria Perez em que Gazolla faz parte do elenco. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator afirmou que mantém uma boa relação com a ex-sogra, e que os dois passaram a criar alguns hábitos ao longo dos 30 anos.

"A Gloria é uma guerreira incansável. Neste 30 anos, nos falamos todos os anos em algumas datas especiais, como o aniversário da Dani, 11 de agosto, o dia 28 de dezembro (data do crime), e na virada do ano. Nunca deixamos de nos falar nessas datas significativas", disse ele.

O primeiro trabalho do ator com a autora foi na novela O Clone, também na TV Globo, que foi ao ar 10 anos após o assassinato de Daniella. "Um dia ela me disse: 'Raul, agora eu estou preparada para trabalhar com você'. Esse momento foi muito emocionante pra nós e seguimos em frente. Entendo que devia ser muito difícil para Gloria, porque mexia com ela me ter por perto. Como ela também mexe comigo", acrescentou ele, em conversa com o Gshow.

Além disso, o ator também esteve em Caminho das Índias e América. Agora, ele interpreta Vandami, o dono da academia de Vila Isabel, descrito como um cara gente e boa e que quer ajudar à todos. "Tenho muito em comum com ele. Também pratico esportes a vida toda e gosto de malhar", completou.