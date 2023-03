Raul Gazolla revela segredo para longevidade após os 60 e diz: "Estou em minha melhor forma"

Raul Gazolla revelou rotina de exercícios, falou da paixão pelos esportes e também sobre procedimentos estéticos

Raul Gazolla(67) afirmou estar em sua melhor forma e revelou o segredo da longevidade, em entrevista ao Gshow. Para o ator, a rotina de exercícios físicos começou cedo em sua vida por uma questão de necessidade, mas se tornou uma paixão.

Gazolla é asmático e tem diversas alergias. Começou a praticar natação somente aos sete anos de idade e parou aos 13. Depois, começou na capoeira e seguiu até os seus 28, quando trocou pelo surfe. Na entrevista, o ator revelou que manteve a prática constante de exercícios físicos não somente pelo físico, mas também para ter uma velhice mais confortável.

Ele afirma que consegue se manter bem mais ativo fisicamente por conta de suas escolhas, tanto que tem uma rotina intensa. Às segundas, quartas e sextas-feiras faz treino funcional e às terças, quintas e sábados faz musculação. Já na parte da noite, ele corre para os tatames para praticar sua grande paixão: o Jiu-Jítsu.

"Para mim, é muito mais do que uma arte marcial, é uma grande terapia, onde aprendo, ensino e me divirto. Cada treino é uma diversão, é sempre uma autossuperação", explicou o ator.

Raul Gazolla também está atento aos procedimentos estéticos

Além de apaixonado por esportes, Raul Gazolla também se mostra atento aos avanços da medicina em relação ao cuidado com a saúde. Ele revelou que já recorreu a tratamentos estéticos, tendo feito harmonização facial e até implante capilar.

"[Também]faço reposição hormonal, não tem como não fazer. Tomo uma suplementação com acompanhamento médico, whey protein, bcaa e ômega 3. Isso tudo associado com uma alimentação equilibrada e malhação, a sua longevidade fica óbvia e com uma melhora na qualidade de vida", revelou o ator.

A rotina puxada de exercícios físicos e o cuidado com o corpo através de uma suplementação e alimentação regrada é feita pensando no futuro, segundo Raul. "Não quero chegar com 70, 80 anos sem poder trocar uma roupa sozinho, por exemplo. Vou fazer 68 anos e vou estar na minha melhor forma, meu melhor shape. Tudo isso com uma boa suplementação e reposição hormonal", afirmou Gazolla.