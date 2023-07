Gabi Martins surpreende seguidores ao posar nos estúdios da Rede Globo: “Saudade”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos em que aparecia nos estúdios da Globo

Nesta quarta-feira, 26, Gabi Martins surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram posando nos estúdios da Rede Globo. A cantora já é familiar com o local, uma vez que foi participante do BBB 20.

A sertaneja posou e fez carão nos estúdios localizados no Rio de Janeiro. Gabi ainda apareceu no clássico carrinho que leva famosos às gravações no Projac. A maior surpresa foi que a loira revelou em qual programa fará sua participação.

Com uma foto da porta do seu camarim, a ex-BBB revelou que estará no programa “Que História É Essa Porchat?”, apresentado pelo humorista Fábio Porchat. Além dela, quem estará no episódio do programa do canal GNT e que dividiu camarim com Gabi será o ator Thelmo Fernandes, que participou da série “Todo Dia A Mesma Noite” e do filme “A Divisão”.

“Cheguei Rio de Janeiro, e hoje gravo um programa muito especial. Estava com saudades daqui”, comentou a participante do BBB 20 na legenda da publicação contendo quatro fotos.

A artista ainda postou num look no estilo “barbiecore”, entrando no clima do filme live-action da boneca Barbie dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie. Gabi usava um cropped de manga comprida e calças de moletom, ambos rosa.

Os seguidores da cantora sertaneja adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “A caminhada é árdua, mas você com suas passadas está chegando, sem usar ninguém de trampolim! Parabéns”, elogiou uma fã. Outra seguidora ainda comentou: “Nossa princesa sertaneja vai arrasar como sempre, Deus te abençoe e te proteja de toda inveja”.

“Vai ser show demais! Arrasa”, desejou uma admiradora. Outra fã ainda escreveu: “Você é tão linda que seu próprio nome já é um elogio”. “Sucesso sempre Gabi, você merece”, declarou uma seguidora. E uma página de fãs dedicada à Gabi ainda escreveu: “Vai arrasar como sempre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Mãe?

Recentemente, Gabi Martins usou a Inteligência Artificial para se imaginar como mãe e surgiu em diversas imagens com uma barriga de grávida e com bebês. A artista ainda surpreendeu fãs ao revelar nomes de possíveis filhos.

“Isabela e Gabriel aqui é a mamãe de vocês pra dizer que aguardo ansiosamente esse dia que vou ter vocês no colo. Amo muito vocês," escreveu a cantora na legenda do post.