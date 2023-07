Gabi Martins brinca com a inteligência artificial para se ver grávida: ’Só falta o pai’

A cantora e ex-BBB Gabi Martins revelou quais nomes pode dar seus futuros filhos ao brincar com fotos criadas pela inteligência artificial

Com uso da inteligência artificial, a cantora e ex-BBB 20 Gabi Martins publicou fotos como se estivesse grávida para ver como ficaria em uma possível gestação. A tecnologia simulou o barrigão da gata e ainda criou rostos para seus possíveis filhos.

Com fundo claro e de vestido branco, Gabi apareceu com as mãos na barriga de gestante e sorriso no rosto. "Isabela e Gabriel aqui é a mamãe de vocês pra dizer que aguardo ansiosamente esse dia que vou ter vocês no colo. Amo muito vocês," escreveu a cantora na legenda.

Solteira, a ex-BBB reforçou que as fotos não se passam de uma montagem. "Agora só falta o pai", brincou a loira, que logo em seguida adicionou a hashtag '#inteligenciaartificial' à legenda da publicação.

A cantora também apareceu ao lado de várias crianças criadas pela tecnologia, todas super parecidas com ela. Os pequenos levavam os olhos azuis e cabelos loiros da "mãezona". Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Nos comentários, os seguidores reagiram à brincadeira. "Que mãe linda!", elogiou a modelo Carol Narizinho. "Que aplicativo é esse ? Também quero fazer", perguntou seguidora. "O pai é um detalhe apenas", brincou fã.

Gabi Martins ostenta cintura fininha ao apostar em look curto

A cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20Gabi Martinschamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpão sarado ao compartilhar um vídeo em que aparece dançando com um look curto e justinho.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a artista surge usando um cropped e uma saia rosa, enquanto faz a coreografia da música 'Gol Bolinha, Gol Quadrado 2', de MC Pedrinho. Enquanto dança, sua cintura fininha e definida se destacou. "A Barbie tá diferente", brincou a loira na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Tá parecendo uma bonequinha assim de rosa", afirmou outra. "Que mulher, hein, meus amigos", falou uma fã. "A Barbie tá lindíssima", afirmou mais uma.

Recentemente, Gabi esbanjou beleza ao surgir com um look íntimo em fotos no espelho. Nos registros, a ex-BBB surgiu vestindo shortinhos e top, a combinação deixou à mostra seu corpaço escultural. "Segundou. Ps: uma dessas fotos não sou eu, mas parece muito kkkk", disse ela.