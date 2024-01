Futuro de Renata Fan é definido na Band. Saiba mais

Vai continuar ou não? Renata Fan comanda o programa Jogo Aberto, na Band, e já definiu qual será o seu futuro na emissora, diz colunista

A apresentadora Renata Fan faz sucesso no comando do programa Jogo Aberto, da Band, e seu futuro na emissora já foi definido. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, ela renovou o contrato com a emissora.

A assinatura do documento aconteceu no final de 2023 e o novo contrato tem duração de mais quatro anos. Assim, ela está garantida no elenco da Band até 2027.

Vale lembrar que Renata Fan foi para a Band em 2007. Atualmente, o programa Jogo Aberto é um sucesso de audiência no horário do almoço.

Renata Fan faz rara aparição com seu namorado

A apresentadora Renata Fan surpreendeu os fãs ao mostrar fotos raras ao lado do seu namorado, o piloto Átila Abreu. Os dois comemoraram os 15 anos de relacionamento e ela fez uma declaração de amor para celebrar a data especial na vida deles.

"São 15 anos e já não parece tanto! Do dia 25/09/08 até hoje meu universo ficou completo com a sua presença @atilaabreu51 São tantos anos, meses, dias e momentos únicos, especiais e eternos. Construímos uma vida nossa com amor, parceria, união, lealdade, cumplicidade e felicidade! Você superou minhas expectativas. Um homem inteligente, íntegro, espirituoso, animado, empolgado, curioso, profissional admirável, aventureiro, competitivo, corajoso e acima de tudo, o homem que me completa, melhora, impulsiona e faz feliz!!!! Te amo com fé, convicção e a certeza de que nosso caminho é bem percorrido, maduro e verdadeiro! Fui escolhida e escolhi! Obrigada por me respeitar, entender e apoiar! Por fazer a vida ser melhor a dois!!! [...]". Confira a declaração completa!